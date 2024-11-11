Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ için Başakşehir maçı ya tamam ya devam anlamı taşıyordu.

Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaybeden Kartal'ın bu maçta alacağı bir beraberlik bile zirve yarışından iyice uzaklaşması demekti. Üstelik rakipleri her takımın başına çorap örebilecek olan Başakşehir'di. Bu maçı deplasmanda oynayacak olmaları da ayrı bir dezavantaj oluşturuyordu.

Beşiktaş maça hiç iyi başlamadı.

Futbolcular sanki üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi etkisiz ve cansızdı.

Başakşehir maçı kontrolünde tutan bir ekip görüntüsü verdi.

Hocanın neden Semih'i oyundan çıkardığını anlayamadım. Oysa Immobile'nin olmadığı bir maçta Semih ne olursa olsun oyundan çıkarılmamalıydı. Beşiktaş'ta beni en çok düşündüren futbolcuların isteksiz oyunu. Ne mücadele ne de kazanma azmi olmaması büyük bir sıkıntı oluşturuyor.

Bu sonuçtan sonra Van Bronckhorst'un durumu iyice sorgulanmalı.

Kazanmak için hiç bir hamle yapmadı. Maçı kulübede bir seyirci gibi izledi. Son maçlardaki puan kayıplarında Hollandalı hoca baş suçludur. Bu sonuçtan sonra Beşiktaş'ın şampiyon olması mucizelere bağlı. Olan taraftara oluyor. En üzücü durum da bu.



"Beşiktaşlı oyuncular sanki üzerine ölü toprağı serpilmiş gibiydi.

Bu sonuçlarda baş suçlu Hollandalı teknik direktördür."