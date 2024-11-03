Oktay DERELİOĞLU

GEÇTİĞİMİZ hafta Galatasaray'a yenilen Beşiktaş için Kasımpaşa maçı yeniden hayata dönüş anlamı taşıyordu.

Galatasaray'ın bay olduğu haftada alınacak 3 puan zirve yarışında teslim bayrağı çekilmediği anlamı taşıyacaktı.

Beşiktaş taraftarı geçen haftaki yenilgiye rağmen stadı doldurarak yine en iyi taraftar grubu olduğunu ortaya koydu. Maça gelince sahada etkisiz bir Beşiktaş izledik. Kasımpaşa oynadı Beşiktaş izledi. Hollandalı hoca Svensson ve El Musrati'yi oyuna almalıydı ama bunu yapmadı. Merkezden ikinci topları hep Kasımpaşa aldı ve Beşiktaş kalesine çok geldi. Taraftar bile kötü oyun nedeniyle takımından ümidini kesmiş gibi maçı izliyordu.

Kartal için kötü oynayarak kendi sahasında kaybetmek en acısıydı. Sürekli hakem hatalarına sığınmamak gerekir. Dost acı konuşur Beşiktaş'ın iyiliği için bunları söylemek zorundayım.

Puan farkının 8'e çıkması kötü günlerin habercisi. Burada hocalık yapmak hiç kolay değil.

Beşiktaş için tehlike çanları çalıyor. Bundan sonra takımın başarısı için acil önlemler alınması gerekir. Beşiktaş böyle futbol oynayamaz. Bir an önce toparlanmaları gerekiyor.