Oktay DERELİOĞLU

HAFTA içinde Lyon'u 1-0 yenerek Avrupa'da büyük sükse yapan Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında nasıl bir sonuç alacağını herkes merak ediyordu. Takımda Paulista, Rashica ve Mert gibi çok önemli silahların olmaması elbette Kartal için büyük handikaptı. Ancak zirve yarışında yara almamak için Beşiktaş'ın bu maçtan puan ya da puanlar çıkarması gerekiyordu.

Beşiktaş maça bir türlü ağırlığını koyamadı ayrıca ölü toptan yediği gollerle geriye düştü.

Galatasaray kazanmasına rağmen çok iyi organize olamadı.

Hakem Arda Kardeşler yanlış kararlar verdi. Galatasaray orta sahadaki etkinliğini net olarak pozisyonlara taşıyamadı. Oysa bu Beşiktaş karşısında daha etkili olmaları gerekirdi. Sanchez, Immobile'yi tek başına durdurdu.

İtalyan futbolcu son vuruşlarda etkisiz kaldı.

Beşiktaş çok önemli bir maçı kaybetti ve ligde ilk mağlubiyetini aldı.

Belki önemli oyuncuları yoktu ama ne olursa olsun bu maçta Beşiktaş daha iyisini yapmalıydı.

Hocanın da maça etki edecek bir dokunuşunu ne yazık ki göremedim.

Kartal bu yenilgiyle elbette şampiyonluk defterini kapatmadı ama oynanan futbol gelecek adına asla umut vermiyor.

"Beşiktaş oyuna ağırlığını koyamadı. Belki şampiyonluk defteri kapanmadı ama oynanan futbol gelecek adına asla umut vermiyor."