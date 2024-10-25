Oktay DERELİOĞLU

AVRUPA'DA ilk 2 maçı kaybeden Beşiktaş için Lyon karşılaşması olmak ya da olmamak anlamı taşıyordu.

Avrupa Ligi'nden çok Süper Lig'e odaklanan Beşiktaş Lyon gibi güçlü bir takım karşısına başta kaleci olmak üzere birçok sıkıntıyla çıktı. Bu maçta alınacak farklı bir yenilgi Galatasaray derbisi öncesi morallerin bozulması anlamını taşıyacaktı. Beşiktaş aslında maça kötü başladı.

Özellikle ilk yarı bir türlü organize olamadılar. VAR sayesinde penaltı ve gol verilmedi. Beşiktaş maçın 2. yarısına daha iyi başladı.

Kontrataklarla da olsa pozisyon buldu. Hollandalı hocanın Muçi ısrarı çok anlamsız. Oysa oyuna Semih'le başlaması gerekirdi.

Semih bu takım için çok önemli.

Ersin sakat sakat oynamasına rağmen yine de görevini fazlasıyla yaptı.

Beşiktaş ilk 30 dakikayı çıkarırsak iyi bir oyun ortaya koydu.

Lyon'un bir türlü gol atamaması 2. devre takıma cesaret verdi. Rafa Silva'nın Fernandes'e yaptığı asist hakikaten çok şıktı. Avrupa Ligi'ne kötü başlayan Beşiktaş için Lyon galibiyeti ilaç gibi geldi.

Özellikle Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi bu zaferin ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.

Hollandalı hocanın Muçi ısrarı anlamsız.



"Maça Semih'le başlamalıydı.

Lyon önünde alınan galibiyet derbi öncesi moral oldu."