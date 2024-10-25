PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Beşiktaş için müthiş sonuç
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 25 Ekim 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Beşiktaş için müthiş sonuç

AVRUPA'DA ilk 2 maçı kaybeden Beşiktaş için Lyon karşılaşması olmak ya da olmamak anlamı taşıyordu.
Avrupa Ligi'nden çok Süper Lig'e odaklanan Beşiktaş Lyon gibi güçlü bir takım karşısına başta kaleci olmak üzere birçok sıkıntıyla çıktı. Bu maçta alınacak farklı bir yenilgi Galatasaray derbisi öncesi morallerin bozulması anlamını taşıyacaktı. Beşiktaş aslında maça kötü başladı.
Özellikle ilk yarı bir türlü organize olamadılar. VAR sayesinde penaltı ve gol verilmedi. Beşiktaş maçın 2. yarısına daha iyi başladı.
Kontrataklarla da olsa pozisyon buldu. Hollandalı hocanın Muçi ısrarı çok anlamsız. Oysa oyuna Semih'le başlaması gerekirdi.
Semih bu takım için çok önemli.
Ersin sakat sakat oynamasına rağmen yine de görevini fazlasıyla yaptı.
Beşiktaş ilk 30 dakikayı çıkarırsak iyi bir oyun ortaya koydu.
Lyon'un bir türlü gol atamaması 2. devre takıma cesaret verdi. Rafa Silva'nın Fernandes'e yaptığı asist hakikaten çok şıktı. Avrupa Ligi'ne kötü başlayan Beşiktaş için Lyon galibiyeti ilaç gibi geldi.
Özellikle Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi bu zaferin ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
Hollandalı hocanın Muçi ısrarı anlamsız.

"Maça Semih'le başlamalıydı.
Lyon önünde alınan galibiyet derbi öncesi moral oldu."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Galibiyet ilaç gibi gelecek 21 Ekim 2024, Pazartesi Bu futbol iyi değil! 07 Ekim 2024, Pazartesi Bu yenilgiler moral bozar 04 Ekim 2024, Cuma Kötü oyunla 3 puanı aldı 01 Ekim 2024, Salı
İblis Fetullah Gülen’e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
FETO'ya çukur!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’nin hesaba çekileceği çukur! İŞTE HAİNİN MEZARI
İşte cehennem çırası teröristin hesaba çekileceği çukur
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin yeni beki! Oosterwolde yerine gelecek
ÖZEL | İşte F.Bahçe'nin yeni beki! Jayden yerine gelecek
Terör örgütü KCK/PKK’dan teröristbaşı Abdullah Öcalan mesajı... Kararına uyacaklar!
KCK/PKK Apo'ya uyacak!
Stadyumlar kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!
Stadyumdan cehenneme!
SON DAKİKA