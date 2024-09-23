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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 23 Eylül 2024

Kötü oyuna rağmen!

BEŞİKTAŞ Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlamış ve rakiplerine de önemli bir mesaj vermişti.
Geçen hafta 13. dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor karşısında 2 puan kaybeden Beşiktaş'ın Eyüp karşısında puan kaybına tahammülü yoktu. Öncelikle şunu belirtelim...
Bu sezonun en kötü oyununu oynadı Beşiktaş.
Özellikle ilk yarıda Eyüpspor'a çok pozisyon verdi. Mert Günok kalesinde devleşti. İkinci yarıda da kötü oyunu sürdü Siyah-Beyazlılar'ın. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yaptığı değişiklikler de işe yaramadı. Tabii şunu belirtmekte fayda var...
Rafa Silva, Gedson ve Immobile gibi usta ayaklar kötü oynayınca Beşiktaş'ın oyunu da sınıfta kaldı.
İyi diyebileceğimiz sadece Paulista ve Rashica vardı.
Diğer isimler de gününde değildi. Eyüpspor bekleme oyunu oynamasına rağmen önemli pozisyonlar bulmayı başardı. Tabii bunda Beşiktaş'ın yanlış pas tercihleri ve hataları da var. Beşiktaş uzatmalarda Immobile'nin attığı penaltı golüyle kazanmayı bildi. Şampiyonluk yolunda kötü oynayarak kazandığınız maçlar da olacaktır.

"Beşiktaş Immobile'nin penaltı golüyle kazanmayı bildi.
Şampiyonluk yolunda kötü oynayarak kazandığınız maçlar da olacaktır."

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