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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 2 Eylül 2024

Semih neden 11'de yoktu?

BEŞİKTAŞ favori çıktığı maçta oyun olarak pek iyi değildi. Sivasspor'un bekleme oyununa Siyah-Beyazlılar hiçbir cevap veremedi.
Özellikle kenar oyununu hiç yapamadı Beşiktaş bu maçta.
Sivasspor'un penaltı hatası vardı.
Onun dışında Beşiktaş pozisyon üretemedi maçta. Emirhan ile Semih neden oynamadı mesela?
Beşiktaş bildiğimiz bir tarzda oynamadı bugün. Antalyaspor ve Lugano maçlarında gördüğümüz Beşiktaş'ı bu karşılaşmada göremedik.
Gedson'un attığı golde konuk takımın savunma hatası vardı. Tabii galip gelmek her zaman önemlidir. Oyun olarak belki Beşiktaş bugün üstün değildi.
Fakat 3 puan almak çok önemli.
Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, lige 3'te 3 ile başladı ve 9 puana ulaştı. Sivasspor ise 4 maçta 4 puanda kaldı.
Lugano maçında forma giyen Emirhan Topçu ve Semih Kılıçsoy'u kenara alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iki oyuncunun yerine Felix Uduokhani ve Ernest Muçi'yi forma verdi.
Emirhan ve Semih'i oynatmayan Giovanni van Bronckhorst'un adalet duygunu sorguluyorum. Sonuçta Semih A Milli Futbol Takımı oyuncusu.

"Beşiktaş bildiğimiz bir tarzda oynamadı bugün.
Antalyaspor ve Lugano maçlarında gördüğümüz Beşiktaş'ı göremedik."

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