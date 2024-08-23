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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 23 Ağustos 2024

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Kartal turu mutlaka geçer

SÜPER Kupa'yı aldıktan sonra lige müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın Lugano karşısında alacağı sonucu taraflı-tarafsız herkes merak ediyordu. Beşiktaş İsviçre'deki maça çok iyi başladı ama oyunda ara ara kopukluklar oldu. Beşiktaş Lugano karşısında ön alan baskısı yapamadı. Takım Antalyaspor maçından farklıydı.
Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı ve etkili ataklar sonucunda 3-1'i yakaladı ama ondan sonra rakibi boş bırakarak pozisyonlar verdi. Semih'in dünkü karşılaşmada oynatılmaması hocanın bir takdiri ama böylesine önemli bir futbolcunun dün forma giymesini beklerdim. Beşiktaş, Lugano karşısında İstanbul'da turu geçer bundan zerre kadar bir şüphem yok. Çünkü Kartal taraftarı ile birlikte mutlaka istediği sonucu elde eder.
Ancak beni düşündüren başka bir husus var.
Beşiktaş savunma zaafiyetlerine mutlaka çözüm bulmak zorunda. Ligde Antalyaspor önünde 2, ve dün de Lugano karşısında 3 gol yemeleri gelecek adına hiç iyi sinyaller değil. Hocanın buna önlem alması şart. Aksi takdirde atılan gollerin bir önemi kalmaz. Lugano maçından dersler çıkarılması gerekir. Bunun için hocaya büyük işler düşecek.

"Beşiktaş bu turu geçerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalır.
Ancak defanstaki hatalara bir an önce çözüm bulunması şart"

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