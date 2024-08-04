Oktay DERELİOĞLU

DERBİ maça Beşiktaş baskılı bir şekilde başladı. Giovanni van Bronckhorst'un bu oyun anlayışı Galatasaray'ı şaşırttı. Ama baskıya cevap verecek oyuncu grubunu oluşturmak da hocanın göreviydi. Gio dersine çok iyi çalışmış. Bu onu gösterdi. Nelsson çok kritik bir hata yaptı. Immobile golü buldu.

Beşiktaş'ın oyun anlayışı daha da oturacak. Bunu göreceğiz. Süper Kupa'yı kazanarak sezona başlamak bence çok büyük bir moral kaynağı oldu. Golden sonra Galatasaray zaman zaman pozisyonlar da üretmeye çalıştı. Beşiktaş ofsayt taktiğine dahi iyi çalıştı.

Kartal'da yeni transferlerden biri olan Rafa Silva, oyunun yönlendirmesini çok iyi yapıyor.

Savunmada da Paulista orayı doldurmuş görünüyor. Beğenilmeyen oyunculardan biri olan Svensson da gol buldu. Bu da değişik bir durum oldu. Beşiktaş oraya takviye yapmalı. Ben bu düşüncedeyim. Derbi maç nemli bir havada oynandı. Ama buna rağmen maç zevkliydi. Son bölümlerde tempo düştü. Bu da doğal.

Henüz sezon başında olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Beşiktaş, Galatasaray karşısında hak ederek galip geldi.

"Bronckhorst bence dersine iyi çalışmış. Rafa oyunu iyi yönlendirdi.

Paulista iyiydi. Beşiktaş, hak ederek kupayı kaldırmış oldu."