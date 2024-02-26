Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ İstanbulspor karşısında zorlanmadan 3 puanı aldı. Bence İstanbulspor, Trabzonspor ile oynadığı mücadelede sahadan çekilince zaten küme düşmüştü. Sarı-Siyahlılar, yine de mücadelesini centilmence sürdürüyor.

Açılış golünü Semih Kılıçsoy attı. Ağır bir yükü var genç futbolcunun. Kalitesini ortaya koyması, zor maçlarda sorumluluk alıp goller atması çok önemli. Semih'in hala eksikleri var. Ülke olarak çok şişirmeden, geleceğini etkilememeliyiz.

Çok güzel bir geleceği olacağını görüyoruz. Daha da yukarı çıkmasını diliyorum.

Musrati ve Muçi'nin takıma uyum sağladığını düşünüyorum.

Milot Rashica da dünkü maçta Galatasaray'da oynadığı performansına yakın bir futbol ortaya koydu.

Beşiktaş'ın sahada takım boyunun daha kısaldığını görüyoruz. Bunda orta sahada Musrati, Muçi ve Gedson'un katkısı büyük. Cenk sırıtıyor gibi duruyor ama dün o da iyiydi.

Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon savunmaya önemli isimleri alırsa şampiyonluk yarışında yer alacaktır.

Genç yaşına rağmen ağır yük altına giren Semih Kılıçsoy, aldığı sorumlulukla gelecek adına büyük umut veriyor.