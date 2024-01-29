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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

29 Ocak 2024, Pazartesi

Santos sezon sonu gidebilir

FERNANDO Santos'un bir taktik anlayışı olduğunu düşünmüyorum.
Çünkü Beşiktaş'ın ne oynadığını, hangi taktik anlayışla oynadığını çözemedim. Oyuncular bireysel yetenekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Takım bütünlüğü olmadığı için oyuncu kalitesi de sahaya yansımıyor. Bu zaafiyeti teknik ekibin gidermesi gerekiyor.
Beşiktaş'ın genç oyuncuları da bu anlayış nedeniyle kayboluyor.
Beşiktaş orta sahada hiçbir varlık gösteremedi. Ghezzal ve Cenk Tosun resmen yürüdüler.
İki futbolcu takımı 9 kişi oynattı. Forvet hattında Cenk'in haftalardır kötü oyunu devam ediyor. Ne top tutabiliyor, ne de pozisyon üretebiliyor. Sivasspor, başka bir takıma karşı belki de bu kadar rahat oynamamıştır.
Haftalardır performansıyla Sivas'ı sırtlayan Manaj, bugün Beşiktaş'ta olsa belki de Beşiktaş maçı kazanırdı.
Beşiktaş'ta kötü gidiş devam ederse Santos sezon sonunu göremez. Yine hoca değişikliği olabilir. Beşiktaş'ta çok sıradan bir takım görüntüsü var. Bu takım ne zaman, nasıl toparlanacak merak ediyorum.
Taraftarlar bile sezon başında bu kadrodan bu kadar kötü bir oyun ortaya çıkacağını tahmin edemezdi.
Onlar için kayıp bir sezon.


Fernando Santos'un bir taktik anlayışı olduğunu düşünmüyorum.
Böyle giderse yeni sezonu göremeyebilir...

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