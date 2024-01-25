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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

25 Ocak 2024, Perşembe

Şans penaltısı ile galibiyet

FENERBAHÇE, ilk yarı ve ikinci yarıda çok basıkılı oynamasına rağmen final pasları ve son vuruşlar açısından son derece beceriksizdi.
Bir de Başakşehir 10 kişi kalmasına rağmen.. Bu oyun bana Beşiktaş-Adana Demirspor maçını hatırlattı. Başakşehir de Adana Demir gibi aynı oyunu oynadı.
Klasik olarak geriye çekildi ve skora razı bir oyun oynadı. Bu kadar kaliteli ayaklara sahip bir takım, 10 kişi kalmış bir takıma karşı özellikle ikinci yarıda gole kadar net pozisyona giremedi.
Ceza sahasına hep serseri toplar, köşe vuruşları ve ölü toplardan geliştirdikleri ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. Şampiyonluğa oynayan, Fenerbahçe gibi kadrosu olan bir takımın oyunu bu olmamalı. Sarı- Lacivertliler ikinci yarıda oyuna hakim gibi gözükse de üretkenlik bakımından çok etkisizdi.
Fenerbahçe, çok zorlandığı bence şansa bulduğu bir penaltıyla kazanmasını bildi. Özellikle ikinci yarıya baktığımızda üretmeyen ve ceza sahası içinde final paslarında beceriksiz olan bir Fenerbahçe vardı. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen son dakikalardaki şans penaltısıyla sonuca gitti.

"Fenerbahçe özellikle ikinci yarısında çok zorlandığı maçta son dakikada bulduğu şans penaltısıyla kazandı."

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