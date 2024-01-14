Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ, maça durgun başladı. İlk yarının başa baş geçtiğini söyleyebilirim.

Buna rağmen Cenk Tosun'la iki net pozisyon yakaladı. Fernando Santos'un takımdaki etkisi geldiği günden beri devam ediyor.

Takıma bir disiplin geldiği ve bir oyun anlayışı olduğu net bir şekilde göze çarpıyor. Tabi önemli olan bunu sezon sonuna kadar götürebilmek. Semih ve Rashica- 4nın yükselen performansı takım adına çok sevindirici. Amir'in sakatlığının ardından oyuna dahil olan Demir Ege ilk dakikalarda orta sahada dengeyi kurmakta zorlandı. Genç oyuncunun da oyuna adapte olması olumlu etki yarattı. Karagümrük ikinci yarıya baskıyla başladı. 10-15 dakikalık bölümde topun hakimiydiler ancak sonrasında Semih ve Rashica'nın peş peşe gelen golleri hem Santos'u hem de Beşiktaş'ı rahatlattı.

Macın geneline baktığımızda Beşiktaş zorlu bir rakibe karşı uzun zamandır sahasında özlediği galibiyete ulaştı. Tabii ki bundan sonrası nelen olur, neler getirir bilinmez ama bir olumlu hava esmeye başladı, Siyah-Beyazlılar Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica'nın önderliğinde Rize'den sonra Karagümrek karşısında da kazanmayı bildi.



"Beşiktaş zorlu bir rakibe karşı uzun zamandır sahasında özlediği galibiyete ulaştı.

Heniz erken ama takımda olumlu bir hava estiğini söyleyebilirim."