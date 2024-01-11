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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

11 Ocak 2024, Perşembe

Fenerbahçe doludizgin

FENERBAHÇE sahasındaki Konyaspor maçında favoriydi. Fenerbahçe için çok kolay bir mücadele oldu.
Bunda Konyaspor forması giyen Adil'in çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Sarı-Lacivertli ekibin pozisyonu yokken penaltı yarattı. İkinci golde de ikramda bulundu. Zaten sonrasında maç koptu. Ben aslan payını Adil'e veriyorum. Konyaspor hocası Hakan Keleş'in Adil'i oynatmaya devam etmesini de anlamadım.
Kaleci Deniz için biraz üzüldüm.
Galatasaray ve sonrasında Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.
Kendi takım arkadaşını tutamadı.
Fenerbahçe'nin de hakkını yemeyelim.
İkramları çok güzel gole çevirdiler. Oyunun tamamen hakimiyeti Kanarya'nın elindeydi.
Rotasyona giden İsmail Kartal, çok doğal olarak Dzeko ve Syzmanski'yi çıkardı.
Son durumunu görmek istediği oyuncuları oynatma fırsatı buldu.
Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. İki haftadır bol bol gol atıyorlar. Formda bir takım. Yıldız isimleri var. Formda bir takıma hatalar yaparsan fark yersin. Alt liglerde bile yapılmayacak hatalar vardı. İsmail Kartal ve ekibi doludizgin gidiyor. Geçişleri, atak sonlandırmayı iyi yaptılar. F.Bahçe hak ettiği bir zafer aldı.

"F.Bahçe gibi formda bir takıma basit hatalar yaparsan, fark yersin.
Kanarya, yoluna doludizgin bir şekilde devam ediyor."

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