Oktay DERELİOĞLU

RİZESPOR ligin en formda ekiplerinden biriydi, Beşiktaş da en formsuzlarındandı bu maç öncesinde.

Santos'un tribünde olmasının bile takıma etki ettiğini gördük.

Eksik kadroya rağmen farklı bir oyun vardı sahada.

Rashica'nın golü enfesti.

Semih'in ilk golü kaleci hatası olabilir ama futbolcunun burada o şutu çekerek ne kadar oyunda olduğunu gördük. Beşiktaş'ın en formda ismi Semih. Takımın kötü durumda olması en çok ona yaradı. Forma şansını çok iyi değerlendirdi. İyi oyuncular bu tip şansları bekler. Kalitesini ortaya koydu. Üzerine katarak gelmesi lazım ki Türk futbolunda yer edinebilsin.

Mert Günok sağlam bir karakter ve sahada takımına güven veren bir görüntüsü var.

Rize'nin iptal edilen golü maçın kırılma anı oldu.

İki takım arasında oyun anlamında çok fazla fark vardı diyemeyiz.

Beşiktaş golleri atan taraftı.

Rize'de Zeqiri ve Varesenovic tehlikeli geldi ama gol yollarında etikili değildi.

Beşiktaş deplasmanda kazanıyor. Yeni hocasıyla inşallah bir ivme kazanacaktır.



"Takımdaki sakatlar, cezalılar, formsuzlar, kadro dışılar en çok Semih'e yaradı. Üzerine katarak gelmesi lazım ki yer edinsin"