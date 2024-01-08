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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

8 Ocak 2024, Pazartesi

Kariyer maçını oynadı

FENERBAHÇE adına güzel bir galibiyet oldu ama her şeyden önce Cengiz Ünder'in kariyer maçı oldu. Fenerbahçe'nin oyunsal anlamda çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ilk yarıda oyunu ceza sahasına yıkamadı.
Cengiz'in uzaktan attığı gollerle bir nevi kilidi açtı. İstanbulspor'un attığı gole de bakacak olusak Cengiz'in çıkana kadar bütün gollerde payı vardı. Cengiz için dönüş maçı olduğunu düşünüyorum. İlk geldiği günden beri form grafiği bu seviyelere çıkmamıştı. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin oyununu çok beğendim diyemem. Skor aldatıcı olmasın. Çünkü özellikle takım savunmasında çok açıklar verdiler.
Rakibi çok erken döndürdüler.
Dönüşlere izin vediler. Fenerbahçeli taraftarlar bu kadar farklı galibiyete rağmen "Neden böyle konuşuyorsun? diyecekler ama oyun anlamında çok akıcı değildi. İstanbulspor küme düşecek takımlardan. Fenerbahçe ona rağmen çok etkili olamadı. Dzeko vasat bir oyun çıkardı. Tadic etkili değildi. Gecenin adamı Cengiz'di. Kolay bir galibiyet oldu.
Fenerbahçe daha fazla da atabilirdi.
Sarı-Lacivertliler yoluna doludizgin devam ediyor.

"Skor belki 5-1 ama ben Fenerbahçe'nin özellikle ilk yarıda oynadığı oyunu beğenmedim.
Rakibe çok pozisyon verdiler."

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