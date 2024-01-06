SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş’ın tadı tuzu yok
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

6 Ocak 2024, Cumartesi

HABERİ
SESLİ DİNLE

Beşiktaş’ın tadı tuzu yok

BEŞİKTAŞ kötü giden bir sezonda toparlanmak istiyordu. Bu bakımdan bir var olma savaşı veriyor diyebiliriz.
Ancak Beşiktaş etkili bir futbol oynayamıyor. Golü atan genç Semih çabalıyor. Kalede Mert'in ilk yarıda çok net iki kurtarışı var.
Bunun dışında Beşiktaş'ta bir aksiyon yoktu. Taraftar sussun.
Hatta hiç bu kadar suskun görmedim.
Dün gece alınan yenilgiye üzüldüler mi? Bence bu sezonu kayıp sezon gördükleri için çok da fazla üzülmediler.

MENTAL ÇÖKÜŞ VAR
2. yarıda Beşiktaş oyununu temposunu yükseltmek istedi ama Arda Kardeşler varken bu mümkün değil. Oyunu bu kadar durdurmanın anlamı var mı? Mesela korner oluyor, gidiyor oyuncuyla konuşuyor. Konuşma da top oynansın. Arda Kardeşler'in maçları hep böyle.
Kasımpaşa'nın golü geliyorum demiyordu ama geldi.
Ardından mental olarak Beşiktaş oyundan düşünce 3. gol de geldi. Kısaca Beşiktaş'ın özeti oldu son bölüm. Ne mental olarak güçlüler ne de kötü gidişata hazırlar.

"Arda Kardeşler'in yönrettiği maçlar hep böyle. Sürekli duruyor maç. Korner oluyor gidiyor oyuncuyla konuşuyor."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Demek ki sevmemişler! 26 Aralık 2023, Salı Herkes için mutlu gece! 25 Aralık 2023, Pazartesi Beşiktaş ne oynuyor? 22 Aralık 2023, Cuma Takım nihayet kendine geldi 15 Aralık 2023, Cuma
12.055 TL ek ödeme 6 ay boyunca yatacak! 4.1 milyon kişiye seyyanen zam müjdesi geldi! Emekliye, memura...
4.1 milyon kişiye seyyanen zam müjdesi geldi! 12.055 TL ek ödeme 6 ay boyunca yatacak! Emekliye, memura...
Cebinde cüzdanında 50-25-10-5 kuruş 1 TL’lik madeni parası olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor
Darphane'de madeni paralar nasıl üretiliyor?
Serdar Ortaç’tan bağımlılık itirafı: Kazansam ben kazanırdım öyle bir hayat yok
Serdar Ortaç'an bağımlılık itirafı: ''Öyle bir hayat yok"
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Kızılcık Şerbeti Pembe’nin eşi Erkan Kolçak Köstendil’in...
Eşi bakın kim çıktı! Meğer...
CHP’de adaylık krizi! Özgür Özel’den İmamoğlu’na ayar: Gel koltuğa sen otur!
Özel'den İmamoğlu'na 'koltuk' ayarı
SON DAKİKA