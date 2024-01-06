Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ kötü giden bir sezonda toparlanmak istiyordu. Bu bakımdan bir var olma savaşı veriyor diyebiliriz.

Ancak Beşiktaş etkili bir futbol oynayamıyor. Golü atan genç Semih çabalıyor. Kalede Mert'in ilk yarıda çok net iki kurtarışı var.

Bunun dışında Beşiktaş'ta bir aksiyon yoktu. Taraftar sussun.

Hatta hiç bu kadar suskun görmedim.

Dün gece alınan yenilgiye üzüldüler mi? Bence bu sezonu kayıp sezon gördükleri için çok da fazla üzülmediler.



MENTAL ÇÖKÜŞ VAR

2. yarıda Beşiktaş oyununu temposunu yükseltmek istedi ama Arda Kardeşler varken bu mümkün değil. Oyunu bu kadar durdurmanın anlamı var mı? Mesela korner oluyor, gidiyor oyuncuyla konuşuyor. Konuşma da top oynansın. Arda Kardeşler'in maçları hep böyle.

Kasımpaşa'nın golü geliyorum demiyordu ama geldi.

Ardından mental olarak Beşiktaş oyundan düşünce 3. gol de geldi. Kısaca Beşiktaş'ın özeti oldu son bölüm. Ne mental olarak güçlüler ne de kötü gidişata hazırlar.



"Arda Kardeşler'in yönrettiği maçlar hep böyle. Sürekli duruyor maç. Korner oluyor gidiyor oyuncuyla konuşuyor."