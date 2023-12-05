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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

5 Aralık 2023, Salı

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Hıncını çıkardı

FENERBAHÇE, UEFA Konferans Ligi'nde yaşadığı ağır yenilginin ardından hırslanmış. Oyuncular iştahlı bir şekilde Sivasspor yarı sahasında pres uygulayarak maça başladı.
Sarı-Lacivertliler, ilk dakikalarda son vuruşları becerebilse 2-3 gol bulabilirdi.
Fred'in takıma etkisi hemen kendini gösterdi. Uzun süredir oynayamayan Brezilyalı futbolcu, kendi boşluğunu kendisi doldurdu... Fred sadece yaptığı pres ile değil, yüksek top tekniği, alan ve adam savunmasıyla da büyük fark yaratıyor.

TARAFTAR MUAZZAM
Son yıllarda Fenerbahçe taraftarı iç sahada takımı iten değil çeken taraftaydı ancak bu yıl onlar da bir başka. Takımı kuvvetlice destekleyen, hakeme baskı kuran, tempoyu yükselten bir tribün desteği var. Fenerbahçe takımı ve tribünü Nordsjaelland maçının hıncını Sivas'tan çıkardı.
Derbi öncesi Fenerbahçe takımı moral kazandı. Fakat bu savunma derbide oldukça zorlanır.
Defans kurgusu gelecek maçın kaderini çizecektir.

"Maçta öne çıkan 3 gerçek vardı.
1-Fred'in etkisi.
2-Taraftarın gücü. 3-Savunma hattının defoları. Derbi zor geçecek."

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