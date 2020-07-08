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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 08 Temmuz 2020, Çarşamba

Tecrübe ve kalite farkı

BAŞAKŞEHİR, Denizlispor karşısında ilk yarıda organize bir türlü organize olamadı. Yüksek bir motivasyonla oynayan Denizlispor da ilk bölümde rakibine istediği pozisyonları ve oyun üstünlüğünü vermedi. Denizlisporlu oyuncular kontra ataklarla rakibini zorlayınca Başakşehir'in işi daha da zorlaştı ve devre golsüz bitti. İkinci yarının başında Rodallega'nın 1 dakika içinde kaçırdığı iki net pozisyon maçın belki de kader anıydı. Denizli bu pozisyonda golü bulsaydı farklı bir senaryo izleyebilirdik.

VISCA FİŞİ ÇEKTİ
60'tan sonra kıpırdanan Başakşehir, duran toptan Crivelli ile öne geçmeyi bildi. Bu Başakşehir'in şansı, Denizlispor'un ise şanssızlığıydı. Başakşehir penaltıdan ikinci golü bulunca fişi çekti.
İki duran top golüyle kazanan Başakşehir, artık ligin boyu kısalırken önemli bir virajı kayıpsız geçmiş oldu.
Hakem de dün kararları ile tartışma yarattı. Mustafa Yumlu'nun eline ceza sahası dışında çarpan topta çıkan penaltı kararı maçın gidişatına etki yaptı.

MAÇIN EN İYİSİ: CRİVELLİ
Attığı gol maçın kilidini açtı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SACKEY
Denizli'ye hücumda bir şey katamadı.

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