Tecrübe ve kalite farkı
VISCA FİŞİ ÇEKTİ
60'tan sonra kıpırdanan Başakşehir, duran toptan Crivelli ile öne geçmeyi bildi. Bu Başakşehir'in şansı, Denizlispor'un ise şanssızlığıydı. Başakşehir penaltıdan ikinci golü bulunca fişi çekti.
İki duran top golüyle kazanan Başakşehir, artık ligin boyu kısalırken önemli bir virajı kayıpsız geçmiş oldu.
Hakem de dün kararları ile tartışma yarattı. Mustafa Yumlu'nun eline ceza sahası dışında çarpan topta çıkan penaltı kararı maçın gidişatına etki yaptı.
MAÇIN EN İYİSİ: CRİVELLİ
Attığı gol maçın kilidini açtı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SACKEY
Denizli'ye hücumda bir şey katamadı.
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