Nihat Hatipoğlu

Abdullah ibni Şeddad (RA) anlatıyor: Beni Uzre kabilesinden üç kişi, Resulu Ekrem'in (SAV) huzuruna gelip Müslüman oldular. Bunlar yoksul insanlardı. Peygamber Efendimiz (SAV), "Benim adıma, bunların geçimini kim üzerine almak ister?" diye sordu.

Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Hz. Talha bin Ubeydullah (RA), "Ben alırım" dedi. Onlar da Talha'nın (RA) yanında kalmaya başladılar. Bunlardan biri, Hz. Peygamber'in gönderdiği bir askeri birliğe katıldı ve o seferde şehit oldu. İkinci sahabe uzun müddet sonra başka bir seferde şehit düştü.

Ve üç arkadaştan ikisi şehit olmuştu.

Üçüncü sahabe ise savaşta değil, daha sonraları rahat döşeğinde öldü. Talha bin Ubeydullah (RA) sözüne şöyle devam eder:

Bir gece rüyamda bu üç kişinin cennete girdiğini gördüm. Ama garip olanı şuydu.

Arkadaşlarından sonra rahat döşeğinde ölen adam en öndeydi. Onun arkasında şehit olan ikinci adam duruyordu.

İlk şehit olan ise en arkadaydı.

Gördüğüm bu hâl zihnimi meşgul etti. Ben de Resulü Ekrem'e (SAV) giderek rüyamı anlattım. Allah'ın Elçisi bana şunları söyledi:

"Bunun neyini anlamadın Talha?

Allah katında en faziletli kimse, Müslüman olarak uzun bir hayat süren ve 'Sübhanallah, Allahü Ekber, Lailaheillallah' diyerek Allah'ı çokça zikredendir.

En son ölen uzun yaşadığı yıllarda oruç tuttu, namaz kıldı. Daha fazla ibadet etti. Diğerlerinden farkı budur."



HZ. ALİ VE KIBLESİZ ADAM

Hz. Ali, Medine çarşısında dostlarıyla yürürken yere düşen birini görür.

Adam belli ki kalp krizi geçirmekte veya benzeri bir hastalıktan ötürü son nefesini vermekte. Hz. Ali, Müslüman olduğunu tahmin ettiği bu adama doğru koşar ve başı ile gövdesini kıbleye çevirmeye çalışır. Fakat gariptir ki, adam sürekli başını kıbleden ters tarafa doğru çevirmeye gayret eder. Bir iki gayretten sonra Hz. Ali adama müdahale etmekten vazgeçer ve oradakilere "Adamı kendi haline bırakın" der. Nihayet adam sırtı kıblede olduğu halde can verir. Hz. Ali camiye doğru yürürken arkadaşlarından biri merakla bu garip olayı büyük imama sorar. "Ey Ali" der. "Bu gördüğümüz ibretli hâl nedendi? Neden bu adam sürekli sırtını kıbleye çevirdi?" Hz. Ali üzgün bir şekilde cevap verdi: "O hayatı boyunca yüzünü kıbleye çevirip secde etmemişti. Kıble ehli bir insan gibi hareket etmemişti.

Son nefesinde de Allah onu istemedi.

Çünkü kıbleye dönerek can vermeyi hak etmemişti. Yüce Rabbimiz de onu kıblesine kabul etmedi." Aklımız başımızdayken kıbleye dönmeyi bilmek lazım. Kişinin hayattayken gönlü nerede ise ölürken de gönlü oraya kayarmış.



SORU - CEVAP



Zekât kime verilmez?

Zekât ve fitrenin kimlere verileceği Tevbe Suresi'nin 60. ayetinde sayılır. Bu durumda şu kişilere zekât verilemez: Anne, baba, büyükanne ve büyükbaba; erkek veya kız çocuk, kızın ve erkeğin çocukları veya bu çocuklardan olan çocuklar, Müslüman olmayan kişiler ve karıkoca birbirlerine zekât veremez. Ama zengin olan kadının, kocasına zekât verebileceğini söyleyen fakihler vardır.



Yarışmalardan kazanılan para haram mı?

Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonunda biri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışmaysa ve televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenin cebinden para çıkmıyorsa haram değildir. Ama başkalarının cebinden para çıkıyor ve bir havuzda toplanıyorsa bu haramdır. Çünkü bunun adı kumar olur.



Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?

Ramazanda tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kuran'da, "İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar" (Bakara 2/184) buyrulmaktadır. Kaza oruçlarının aralıksız tutulması hakkında herhangi bir hüküm yoktur. Kazaya kalan oruçlar, oruç tutulması yasak olan günler dışında, ardı ardına veya ayrı olarak tutulabilir. Ancak bu bir borçtur ve hemen ödenmelidir. Çünkü insanın ne zaman öleceği belli değildir.



BİR AYET

"Şüphesiz Rabb'in, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir." (İsra, 30)



BİR ESMA

ES-SELÂM: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."



BİR HADİS

"Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir ekin eker de ondan bir insan, bir kuş ve hayvan yerse bu yenenler kendisi için sadaka olur." (Buhârî, Müzarea: 1; Müslim, Müsakat: 2)