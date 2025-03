Nihat Hatipoğlu

İç âlemimizi bozmaya çalışan, kalplerimizi kaydırmak için uğraşan, fesat, kurgucu, tetikçi mihraklar cirit atıyor. Yalan haberlere, itibar suikastlarına karşı dikkatli olmalıyız.

MADDELEŞEN bir dünyada yaşıyoruz. Gözümüzün önünde altın, dolar, euro, Türk Lirası perde yapmış. Televizyonda sunucu haberleri okuyor, aklımızda sunduğu haber değil, "Acaba ne kadar kazanıyor?" sorusu var. Karşıdan gelen bir adam görüyoruz, aklımızdan "Acaba evindeki perde hangi firmadan?" diye geçiriyoruz. Gülümseyen birini görüyoruz, aklımızda "Acaba bankada ne kadar parası var?" sorusu var.

Böyle uzayıp gidiyor. Camide, radyoda veya televizyonda konuşan hatibi görüyoruz; anlatacağına bakacağımıza "Acaba ne kadar kazanıyor?" sorusuyla meşgul oluyoruz. "Kazanıyor veya kazanmıyor bizi ilgilendirmez" demiyoruz.

Tüccarın ne kadar kazandığına bakıyoruz ama helal mi, haram mı hiç düşünmüyoruz. Öyle isteniyor çünkü.

Liste uzayabilir. Aslında iç âlemimizi bozmaya çalışan, kalplerimizi kaydırmaya çalışan, fesat, kurgucu, tetikçi mihraklar ne istiyorsa onu düşünüyoruz.



İMANIMIZDA SIKINTI VAR

"Saldır" diyorlar saldırıyor, "Dur" diyorlar duruyor, "Çamur at" diyorlar çamur atıyor, "Kirlet" diyorlar kirletiyoruz. Sonuç ne?

Ne faydası var bunun?

Kime yarıyor, kim yapıyor bu kırılmayı bakmak lazım. Sevginin azalması, kin ve nefretin yaygınlaşması, bu algı operatörlerinin hedefidir.

Lütfen bu oyunu görün.

Koca koca insanlar yalan, yanlış, köksüz haberlerin, bilgilerin peşinde koşabiliyorlar.

Dikkate alıyor, kirletip kirleniyorlar.

Bu konularda çıkan haberlerin yalan olma ihtimalini hiç düşünmüyoruz. Yalanı bol bol fotokopi makinesi gibi dağıtıyoruz. Yalan ve suizannı yayıyoruz. Ama burada yaptığımız her yalan dolanın belki bir milyon yıl sonra karşımıza bir dağ gibi dikileceğine bakmıyoruz.

Yalan haberi yayarken bunu istismar eden şer insanlar nasıl çoğalıyorsa, günahı da aynı doğrultuda öylesine artıyor. Bu hesabı hiç yapmıyoruz. Çünkü imanımızda problem var.

Din ülkemizde yükselen bir değer.

Günden güne güçleniyor. Bundan rahatsız olanlar, buna vesile olanları itibarsızlaştırmak için bütün değerleri ayaklar altına alarak her türlü yalanı, yıpratmayı meşru görüyorlar. Önce yalan bir haber ortaya atıyor ve sonra da üzerinde tepiniyorlar. Vicdanları, imanları, iffet ve edepleri zerre kadar etkilenmeden.

Dediğim gibi, onlar bir algının, kirletmenin, itibarsızlaştırma operasyonunun işçileridir artık. Zaten bu tür insanların insani vicdani bir ilkesi yok ki! Bu tür maskaralıkları iyi görmek lazım.



AŞKIN AYETE YANSIMASI

İMAM Beğani, Nisa Suresi'nin 69. ayetinin iniş sebebi hakkında şöyle der: Hz Sevban (RA) Peygamberimize çok bağlı bir sahabiydi.

Onun işleriyle meşgul olurdu. Peygamberimizi göremeyince özlerdi. Bir gün Hz. Peygamber'e geldi.

Ama rengi sapsarı olmuştu.

Hasta bir görüntüsü, yüzünde hüzün esintileri vardı.Hz. Peygamber (SAV), Sevban'a sordu: "Neyin var Sevban, hasta gibisin.

Yüzün solmuş." Hz Sevban şöyle dedi:

"Ey Allah'ın elçisi, hasta değilim. Beni sarsan bir acı da yok. Ama ne var ki seni bir gün göremeyince özlüyorum. Seni görünceye kadar bu özlemim geçmiyor. Sonra ben ahireti hatırladım. Cennete girsem bile seni orada göremem.

Çünkü sen peygamberlerle beraber olacaksın.

Makamın yücelerde olacak.

Cennete giremezsem seni ebediyen göremem. İşte beni solduran, hasta gibi gösteren bu sorulardır." İmam Beğani'nin ve Vahidi'nin aktardıkları bu olay üzerine Nisa Suresi'nin 69. ayeti iner: "Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır."



BİR HADİS

"RABBİMİZ her gece, gecenin son üçte biri kaldığında en alt semaya inip, 'Hani bana dua eden kimse? Onun duasını kabul edeyim. Hani benden istek dileyen? Onun istediğini vereyim. Hani benden bağışlanma dileyen? Onu bağışlayayım' buyurur." (Buhari, Teheccüd 14)



BİR AYET

"SİZİ karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna (Muhammed'e) apaçık ayetler indiren O'dur. Allah size karşı çok şefkatli ve merhametlidir."

(Hadid, 9)



SORU - CEVAP

İnternetten insanlara hakaret edildiği, iftira atıldığı oluyor.

Bunun sorumluluğu nedir?

İnternet veya diğer iletişim kanalları kullanılarak insanlara hakaret ediliyor, iftira atılıyor veya tahkir ediliyorsa bu işi yapanlar Allah katında "kebair" (büyük günah) işlemiş olurlar. Elbette söz ve kalem sorgulanır. İnsanların namus, izzet, şeref ve haysiyetine saldıranlar iftiracı ve yalancı sayılırlar.

Bu tür işlere tevessül etmek Müslüman olana yakışmaz. Tövbe etmeleri ve kul hakkından dolayı helallik almaları gerekir. Tabii ki imanları varsa ve helal ile harama inanıyorlarsa.



Yatalak babamın altını bezliyorum, bunun günahı var mı?

Bunun günahı olmaz, sevabı olur. Anne babanıza hizmet etmekle sevabınız artar, cenneti kazanırsınız.



Eve girerken, ev boş olsa da selam vermek gerekiyormuş doğru mu?

İşittiğiniz husus doğrudur. Çünkü ev boş bile olsa melekler orada bulunurlar. Eve girerken onları da kastederek Allah'ın selamını vermek sünnettir.