Nihat Hatipoğlu

Hadise hakikaten dikkat çekicidir. Hz. Ömer'in yaşlı bir kadınım, öğütlerini bir çocuk safiyet ve hatta mahcubiyeti içinde dinlemesi hepimize ders olmalıdır. Kadının hatırlattığı bu husus zaten Halife Ömer'in kırmızı çizgileriydi. Hz. Ömer gibi adil bir insana belki en son söylenmesi gereken sözlerlerdi. Ama gelin görün ki Ömer, sessizce hatta gözyaşları içinde dinliyor. Bu sözleri sen kime söylüyorsun, ben adil değil miyim gibi bir tavrın içine girmiyor. Sadık, Kamil bir mümin olarak Rabbe teslimiyet ve sorumluluk duygusu içinde dinliyor. Kadına bu dik cümlelerinden dolayı çıkan dostunu Hz. Ömer hizaya getiriyor. Kadına sus diyen Carud'a esas sen sus diyor. Allah bu kadının serzenişini önemsedi de, ben Ömer mi önemsemeyeceğim cevabını verdi.

KEDİ CÜBBESİNE OTURUNCA

Ahmed Rufai'nin cübbesinin ucuna kedi geldi ve uyudu. Namaz vakti geldi. Ahmed Rufai namaz için camiye gidecek ama cübbesinin ucundaki kediyi uyandırmaya kıyamadı. Cemaati kaçırmakta istemedi. Beklememek için bir makas istedi. Bu makasla da cübbesinin ucunu yırttı. Kendinin altında kalan yeri kesti ve kediyi uyandırmadan namaza yetişti.

SORU:Namaz kılanın önünden geçilince namaz bozulur mu?

CEVAP: Namaz kılanın önünden geçmek en azından mekruhtur. Namaz kılanın önünden geçmesin diye secde edeceği yere sütre-engel, tespih veya benzeri eşya koyması doğrudur. Namaz kılan kişi böylece tedbirini alır. Geçecek kişi ise buna dikkat edip uygun bir an bekleyip geçer. Özellikle kişinin selam vermesini beklemelidir. Ancak namaz kılan da bu durumu hesap edip ona göre uluorta yerde namaza durmamalıdır. Bütün bunlarla beraber namaz kılanın önünden geçmek namazı bozmaz. Kişi namaz kılanın uzağından (mesela en azından) 1 metre kadar uzağından geçmesinde bir engel olmaz. (Kasani)

SORU: Özür sahibi bir kişi cemaate namaz kıldırabilir mi?

CEVAP: Özür sahibi kişi kendisi gibi özürlü olanlara ve Şafii mezhebine göre ise özürlü olmayanlara da namaz kıldırabilir. (Şirbini, Muğni, 1/489)

SORU: Allah zaman ve mekandan münezzehtir deniyor. Bu ne demek?

CEVAP: Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh olması: O'nun varlığının hiçbir şekilde zaman ve mekanla sınırlandırılmaması demektir. Zira zaman, mekan yaratılmıştır. Yaratıcısı da Allah'tır.

SORU: Öğle namazını kılarken yüksek sesle Fatiha okuyabilir miyiz?

CEVAP: Tek başına namaz kılan kişinin gündüz namazlarında gizli okuması namazın vaciplerindendir. Bu nedenle kişi bilerek bunu yaparsa namazı bozulur. Yeniden namazı tazelemelidir. Ancak farkında olmadan bunu yaparsa namazı bozulmaz. Namazın sonunda sehiv secdesi yapar.