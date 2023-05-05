İslam’da Hıristiyan ve Yahudilerin kestikleri hayvanlar yenebilir mi?

CEVAP: Ehli kitap olarak adlandırdığımız Yahudi ve Hıristiyanların kestikleri hayvanlar Müslümanlar tarafından yenilebilir. Kesimin İslam'a uygun tarzda olması aranır.

SORU: Bazı ayetlerde "Biz onların kalbine mühür vurduk" diyor. Allah kalbe mühür vurunca kişinin hidayeti bulması nasıl mümkün olur?

CEVAP: Yüce Allah herkesi iyi veya kötüyü tercih edebilecek kabiliyette yaratmıştır. İmtihan için de iyi ve kötü olan fiilleri yaratmış ve kişilere kutsal emirlerle vahiyle peygamber göndererek hangi işin kötü ve hangi işin iyi olduğunu haber vermiştir. Yaratma işi Allah'a ait, tercih etme işi de kula aittir. Yani Allah sizin arzu ettiğinizi yaratmaktadır.Ayete gelince; onun anlamı şudur: Kişi kalbini Yüce Allah'tan çevirir, gafil olur ve Allah'la irtibatını bitirirse Allah da kulun kalbinden çekilir. Kalbini Allah'a kapatmış olan kişinin kalbinin mühürlenmesi bu anlamdadır. Yoksa Allah durup dururken kişinin kalbini mühürlemez.

SORU: Tilavet secdesini yapmak için abdestli olmak zorunda mıyım?

CEVAP: Bazı âlimlere göre tilavet secdesinde abdest şart değildir. Regl olan kadın da, abdestsiz olan kişi de ta'zim- niyetiyle tilavet secdesi yapabilir. Ancak hanefilere ve diğer üç mezhep (Şafii, Hambeli ve Malikilere) göre ise abdest şarttır. Biz de tilavet secdesi için abdest gerekir diyoruz.

SORU: Bakara Suresi 219. ayetini anlamakta zorlandım. Bu ayet hakkında farklı yorumlar var. Sizin görüşünüzü merak ediyorum.

CEVAP: Bu ayetin son bölümü infak, Allah yolunda iyilik yapmakla ilgilidir. Meali şöyledir: '...ve sana neyi fakirlere vereceklerini soruyorlar. Deki; afv...' burada ki afv kelimesi fazlalık, her şeyden az, malın en iyisi, aileden artakalan sermaye gibi anlamlara gelir. Yani ayetten ihtiyacınızın dışında kalan bütün parayı fakirlere dağıtın yorumu çıkarılabilir. Nitekim büyük sahabe Ebu Zerr el-Gıfari (ra) bu ayetten ve 'kenz' ayetinden böyle bir çıkarımda bulunmuş ve bir Müslüman'ın sermaye biriktiremeyeceğini, zaruri ihtiyacı dışındaki bütün parayı dağıtmak zorunda olduğunu söylemiştir. Ancak bu ayetin zekâtla ilgili ayetle nesh edildiği söyleyen âlimler de vardır. İbn Kesir gibi.