Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

Zekatımızı depremzedelere Ramazandan önce verebilir miyiz?

CEVAP: Zekatın tahakkuk etmesi için bir yılın dolması gerekir. Malın üzerinden bir yıl geçmedikçe zekat farziyeti oluşmaz. Ancak kişi bir yıl dolmadan önce de tahakkuk edecek olan zekata mahsuben zekatını çıkarabilir. Özellikle depremzede kardeşlerimizin ihtiyacına yardımcı olmak için bu dönemde zekatınızı çıkarmanız faydalı da olacaktır.

SORU: Allah bazıların kalbini nasıl mühürler?

CEVAP: Yüce Allah herkese iradesi ile doğruyu bulma yolunu açmıştır. Neyin hayır, neyin de şer olduğunu kitapla ilan etmiştir. Kişi artık hür iradesi ile ya iyiyi ya da kötü seçer. Bu seçimden dolayı da sorumlu olur. Bazı insanlar günah ve kusur işleseler de daha sonra kalplerini Rablerine açar ve tövbe ederler. Bazıları ise günah ve kusurlarını umursamaz ve günahlarını küçümser, dini uyarıları da önemsemezler. Bu kişiler kalplerini Allah'a kapattıkları ve tövbe etmeyecekleri için de Allah onların kalbine mühür vurur. Hak ettikleri için. Yoksa Allah hiçbir kulun kalbine durup dururken mühür vurmaz. Allah kula zulmetmez.

SORU: Neden bütün kötüler bu dünyada zarar görmüyor?

CEVAP: Bu dünyada kişi bir nevi ahiret için tohum atar. İyi veya kötü her işin karşılığını ise ahirette alır. Bu nedenle "Dünya ahiretin tarlasıdır" denmiştir. İnsan yaptığı her iyiliğin veya işlediği her kötülüğün bedelini bu dünyada değil, ahirette alacaktır. Gerçek adaletin tahakkuk etme yeri ahirettir. Dünyada ise bazı haller ve bazı günahlar için acil azap veya hesap gelebilir. Ama gerçek hesap ahirette - kıyametten sonraki dönemde gerçekleşecektir. Dünya bir imtihan sahasıdır. Allah (CC) bu sahada herkese hareket alanı yaratmıştır. Bazen iyilere bazen kötülere kapı açılır. Bu da imtihanın bir parçasıdır. Yoksa bütün kötüler anında zarar görseler de veya bütün iyiler anında nimet içinde olsalardı bu durumda imtihanın sırrı bozulurdu. Nitekim A'raf 182. Ayet bunun bir yönünü özetliyor: "Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir."