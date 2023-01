Fal, kehanet, yıldızname gibi yollarla geleceği bilmek mümkündür iddiası doğru mu?

CEVAP: Kur'an-ı Kerim'de gelecek -gayb- bilgisinin ancak Yüce Allah'a ait olduğu belirtilir.

"O gaybi bilendir. Bildirmek istediği Peygamberler hariç hiç kimseye gaybı bildirmez." (Cin/26-27)

Peygamberimiz (SAV)'de: "Gayb bilgisinin sadece Allah katında" olduğunu ifade etmiştir. (Müsned,1,391) Yüce Allah bildirmedikçe Peygamberler de geleceği bilemezler. (Müslim, İman, 287)

Hz. Peygamber gayb bilgisine sahip olduğunu iddia eden kişinin imanının tartışılır hale geleceğini söylemişlerdir. (Kurtubi) Bu nedenle yukarıda ifade edilen fal, kehanet veya yıldızname yoluyla gaybı bilmek iddiasında olan kişiler yanlış yoldadırlar.

SORU: Cuma ve kutsal günlerde sela okunmasının faydası nedir?

CEVAP: Sela, namaz ve ibadete çağrıdır. Efendimize salat ve dua etmektir. Yaşanılan anın özel bir an olduğunu dinleyenlere iletmektir. Ölüler için de sela okunabilir. O da bir bilgi aktarımıdır. Efendimiz Habeş kralı Necaşi öldüğünde bunu duyurmuştur.

SORU: İçkinin haramlığı Kur'an'da var mıdır?

CEVAP: Dinimizde sarhoşluk veren içkilerin çoğuda azı da haramdır. Müslüman alkollü içkilerden, uyuşturucudan uzak durmalıdır. Kur'an-ı Kerim içkiyi haram kılmıştır. Nitekim Kur'an'da şöyle buyrulur:

"Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?" (Maide/90-91)

Bu ayette kullanılan kelime çok manidardır. "Hamr" kelimesi başı örten, aklı gideren, sarhoş eden her şey anlamına gelir. Allah aklı örten -sarhoş eden- her şeyin hamr olduğunu ifade etmiş oluyor. Sıvı, gaz, katı gibi özelliklere sahip olan her türlü uyuşturucu haramdır. Hz. Peygamber (SAV) "Sarhoşluk veren her şey haramdır." Buyurur. (Ebu Davud, Tirmizi) Başka bir hadiste şöyle buyrulur:

"Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır." İçki yasağının gelmesiyle beraber içki üreten, depolayan, fıçılara dolduran bütün Medineliler içkileri Medine sokaklarına dökmüşlerdir.

