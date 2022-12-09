Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

Kadınların namaz kılış şekli ile erkeklerin kılış şekli arasında herhangi bir fark var mı?

CEVAP: Kadın ve erkeklerin namaz kılışları arasında esası etkilemeyen bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıklar namazın temel disiplinini bozacak, farzlara etki edecek hususlar değildir. Bu farklılıkların bir kısmı şöyledir:

- Erkekler kendi başlarına namaz kılacaklarında ezan okur ve kamet getirilir ki bu sünnettir. Kadınlarda bu yoktur.

- Namaza başlangıç tekbirini alan -iftitah tekbiri- erkekler ellerini kulak yumuşağına değecek kadar kaldırırlar. Kadınlar ise ellerini omuz hizasına kadar kaldırırlar.

- Erkekler kıyamda iken ellerini göbeklerinin üzerine koyar, sağ elleri ile sol ellerini bağlar, sağ elini sol elinin bileğini kavrayacak şekilde bağlar. Kadınlar ise ellerini göğüslerinin üzerinde bağlar.

- Rükûda erkekler dizlerini dik tutarlar. Sırtlarını da düz şekilde tutarlar. Kadınlar ise sırtlarını meyilli tutarlar.

- Secdede erkekler kollarını, uyluklarını karınlarından uzakta tutarlar. Kadınlar ise secdede karın, uyluk ve kollarını yanlarına temas edecek şekilde tutarlar.

- Tahiyatta kadınlar hem oturuş ve hem secde aralarındaki oturuşta ayaklarını sağa yatırırlar. Erkekler ise sağ ayaklarını dikerler.

Neticede bu farklılıklar Sahabe uygulamasından alınmıştır.

SORU: Namazda ayakta iken iki ayak arasındaki açıklık ne kadar olmalıdır?

CEVAP: İki ayak arası dört parmak kadar olmalıdır. Bu Hanefilerin içtihatıdır. Şafiilerde bu aralık biraz daha fazla olmalıdır. Maliki ve Hanbelilerde de bu uzaklık kafidir. Belki biraz daha fazla olabilir. Kısacası ayakta iken iki ayak arasının az veya çok açık olması namazın farziyetini etkilemez.

SORU: Davud orucu diye bir oruç var mı?

CEVAP: Bir gün oruç tutup diğer gün oruç tutmama şeklinde bir yılı oruçlu geçirmeye Davud orucu deriz. Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor:

"En faziletli oruç Davud Peygamberin orucudur. O bir gün tutar, diğer bir gün tutmazdı." (Buhari, Müslim)

Tabii bu orucu tutanların bayram günlerine dikkat etmeleri ve sağlıklarını dengelemeleri gerekir.

SORU: Sadece cumaları oruç tutmak sakıncalı mı?

CEVAP: Sadece Cuma günleri oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Ama bir adak veya kaza orucunu üst üste tutmaya niyetlenmişse bu olabilir. Cumayı o günlere ekleyebilir.

SORU: Hacer-i Esved'e dokunamadım. Umreme zarar verir mi?

CEVAP: Hacer-i Esved'e dokunup selam vermek sünnettir. Mümkünse el sürülür ve öpülür. Ancak bunların hepsi sünnettir ve eksiklikleri umre veya hacca zarar vermez. Kalabalık varsa ellerinizi Hacer-i Esved'e doğru kaldırır ve "Bismillahi Allah-u Ekber!" Dersiniz. Bu yeterli olur.