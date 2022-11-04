CEVAP: Kur'an Allah'ın kelamıdır. İçinde Allah'ın isimleri ve Allah'ın emirleri vardır. Bu nedenle de Kur'an üzerine yapılan yemin sakıncalı değildir. Ancak yeminin her türünden sakınmak gerekir.
SORU: Çokça "La havle" diyoruz. Cümleyi tamamlamıyoruz. Bu günah mı?
CEVAP: Önce "La havle vela kuvvete illa billah"ın anlamını yazalım. Bu cümlenin anlamı şöyledir: "Güç ve kudret ancak Yüce Allah'a aittir." Siz sadece; "La havle" derseniz anlamı şöyle olur; "Hiçbir güç yoktur." Halbuki doğrusu; bütün güç ve kudret sadece Allah'a aittir. Bu nedenle cümleyi tam söylemek lazım.
SORU: Konuşma yaparken kişinin sürekli "ben" ifadesi kullanması haram mı? Kibir sayılır mı?
CEVAP: Kişinin egosunu tatmin etmek niyetiyle, kibirli bir halde sürekli ben, ben demesi çirkin görülmüştür. Ama birinin yaptığı herhangi bir şeyi anlatırken ben demesi son derece normaldir. Hz. Peygamber "ben" kelimesini zaman zaman kullanmıştır. Örnek olarak: "Ben Adem oğullarının kıyamet gününde Efendisi ve Öncüsü olacağım."; "Ben ve yetimi koruyan Cennette beraberiz." gibi. Demek ki ben kelimesi makul yellerde kullanılabilir. Burada şuna dikkat etmek lazım. Kibir ve büyüklenme niyetiyle kullanılan her söz çirkindir.
SORU: Bir kişinin,( inşallah müminim )demesi sakıncalı mı?
CEVAP: İmanda tereddüt eder şekilde bu cümlenin kullanılması sakıncalıdır. Elhamdulillah, Allah'a hamd olsun Müslümanım demek doğru olur. Çünkü imanla ilgili bir hususta tereddüt ifade eden bir cümle uygun olmaz. Ancak kişi tevazuundan ve İslam'ın emirlerini tam uygulayamamaktan kaynaklanan bir tereddüt ifadesi olarak (inşallah Müminim) kelimesini kullanması caiz olur. Nitekim Fetih suresinin 27. Ayeti buna delildir. Ayette Hz. Peygamber ve sahabesinin Kabe'yi korkusuz bir şekilde tavaf edeceklerine işaret ediyor. Şöyle deniyor: "İnşallah bir korku hissetmeden Mescid-i Haram'a gideceksiniz." Allah Kabeye gireceklerini biliyor ama buna rağmen "İnşallah" Allah dilerse gireceksiniz deniyor. Burada inşallah derken kişi , her hususta karar sahibi Allah'tır diye düşünmelidir.
Diğer bütün dünyevi konularda inşallah şöyle veya böyle yapacağım diye söylemek doğru olandır. Zira Kur;anı Kerim her hangi bir işi yapacakken İnşaallah dememizi emreder.( Kehf,23)
SORU: Allah affetse de ben affetmem doğru bir söz mü?
CEVAP: Bu son derece çirkin ve tehlikeli bir sözdür.
SORU: Yolcuydum. Akşam namazını kıldırdım caiz mi?
CEVAP: Yolcuyken akşam namazı kıldırmanız caizdir. Mukim misafire, misafir mukime namaz kıldırabilir. Akşam ve sabah namazlarında bir fark yoktur. Ancak ikindi, öğle ve yatsı namazını misafir iki rekat kılar, mukim olan bunu dörde tamamlar.
SORU: Nikah için gece veya gündüz farkı var mı? Abdestsiz nikah kıyabilir miyim?
CEVAP: Nikah hem gece ve hem de gündüz kıyılabilir. Belli bir saate riayet etmek gerekmiyor. Gelin, damat ve şahitlerin nikah esnasında abdestli olmaları uygun olur. Ancak bu saydıklarımdan herhangi birisi abdestsiz olsa da kıyılan dini nikah geçerlidir.
SORU: Yeni doğanın kulağına okumak şart mı?
CEVAP: Yeni doğan çocuğun kulağına -sağa ezan, sol kulağa kamet- okumak sünnettir.
Kur’an üzerine yemin caiz mi?
CEVAP: Kur'an Allah'ın kelamıdır. İçinde Allah'ın isimleri ve Allah'ın emirleri vardır. Bu nedenle de Kur'an üzerine yapılan yemin sakıncalı değildir. Ancak yeminin her türünden sakınmak gerekir.
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