SORU: Büyük günahlar nelerdir?

CEVAP: Büyük günahların sayısı hakkında bir rakam söylemek zordur. Bunların sayısını yüzlerle ifade eden âlimler olmuştur. Bu konuda Kuran ayetleri ile sahih hadisler esas kaynağı oluşturmaktadır. Örnek olarak şu hadisi verebiliriz. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurur: "Kişiyi helak eden yedi büyük günahtan sakının. Bu günahlar; Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, bir insanı haksızca öldürmek, tefecilik yapmak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, günahsız mümine bir kadına zina iftirası atmak." (Buhari, hd: 2767, Müslim, hd. 89)

SORU: Ezandan sonra okunan vesile duası varmış. Bunun anlamını verebilir misiniz?

CEVAP: Ezanın okunmasından sonra okunan vesile duasının anlamı şöyledir: "Ey şu mükemmel ezanın ve kılınmak için hazırlığı yapılan namazın Rabbi olan Allah'ım. Peygamber'e (sav) vesile makamını ve fazileti ver. Ona söz verdiğin ahiretteki övülmüş makamı nasip et ki bana şefaati mümkün olsun. Çünkü sen sözünden caymazsın." Bu duayı okumak sünnettir. Bu hadis Kütübi Sitte'de yer alır.

SORU: Ehl-i kitap kavramı içine kimler girer?

CEVAP: Hanefi fakihlere göre: Yüce Allah tarafından indirilmiş olan, yani semavi kaynağa dayanan bir kitaba iman edenlere ehl-i kitap (kitap ehli) denir. Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. Şit'in (a.s.) sahifeleri, Hz. Davud' un Zebur'u, Hz. İsa'nın (a.s.) İncil'i gibi İbni Abidin'in tasnifi böyledir. Ancak Hanbeli, Şafi, Maliki âlimlerine göre ehl-i kitap olması için Tevrat ve ya İncil'e inanmış olması şartı vardır. Bilindiği gibi ehl-i kitabın kadınlarıyla evlilik caiz olduğu gibi kestikleri hayvanın eti de yenir. Değişmiş olsa da kitab ehli ile, hiçbir kutsala inanmayan insan arasında çok fark vardır.

SORU: Kıyametten önce 'herc' olacak deniyor. Herc ne demektir?

CEVAP: Bazı hadislerde geçen Herc ,fitne, kaos ve karışıklık demektir. Peygamberimiz (s.a.v) kıyamete yakın herc olacak buyuruyor. Yanındakiler "Herc nedir ya Rasulullah" (s.a.v.) diye sorar. Peygamberimiz (s.a.v) "Cinayet" diye nitelendirir. Yani kıyamet öncesi bu olaylar çoğalır. "Bazınız bazınızı öldürecek. Hatta adam komşusunu, amcasının oğlunu ve akrabasını öldürecek" buyurur. Sahabe "Aklımız başımızda olacak mı o gün" diye sorarlar: Peygamberimiz (s.a.v) "İnsanların çoğunun aklı başından alınacak" diye cevap verir. (İbni Maceh Hd. 3959). İnşallah bugünleri görmeyiz diye dua edelim.

SORU: Her tevbe Allah tarafından kabul görür mü?

CEVAP: İçten ve gönül huzuru ile yapılan Her tevbenin Allah katında kabul görüleceğine inanılır. Elbette tevbenin kabul olması için bazı şartları vardır. İşlenen günah Allah'ın haklarını çiğnemek şeklinde olmuşsa tevbe için üç şart gerekir. Günahtan tam sıyrılacak, işlediklerine tam pişman olacak ve bir daha o günaha dönmeyeceğine karar verecek. İşlenen günah kul haklarına aitse buna dördüncü bir şart eklenir. O da hakkı gasp edilen kişiye hakkı geri verilir.