Kabir azabı sürekli midir?

CEVAP: Müslümanların bir kısmı kabirde sürekli azapta, bir kısmı ise geçici azapta olacaklardır. Bir diğer kısmı ise, arkalarından verilen sadaka, dua gibi iyiliklerle rahata kavuşacaklardır. Cuma gününde ve Ramazan ayında kafirler dahil olmak üzere herkesten azabın geçici olarak kaldırılır şeklinde görüşler varsa da pek kabul görmemiştir. Alimlerin bir kısmına göre ise birinci sur (yani kainatın sonuna gelmesi) ile ikinci sur (yani diriliş) arasında herhangi bir azap olmayacaktır. Yasin suresinde (ayet 51-52) de bu zaman aralığı anlatılmaktadır.

SORU: Peygamberimiz ile diğer Peygamberlerin mucizeleri aynı mıdır?

CEVAP: Hz. Peygamber'in mucizelerini iki kategoride ele alabiliriz. Geçici mucizeler ve kalıcı mucizeler olmak üzere. Bilindiği gibi Peygamberimizin Geçici mucizeleri yüzlercedir.. Bu konuda ciltlerce eserler yazılmıştır. Diğer Peygamberlerin mucizeleri de geçicidir, kalıcı değildir. ölülerin bir süre için diriltilmesi, denizin yarılması, parlayan el, cinlere hakimiyet, ateşin yakmaması da bu türden geçici mucizelerdir. Olmuş ve bitmiştir. Bugüne yansımamıştır. Ancak Peygamberimizin kalıcı mucizesi vardır ki o da Kuran-ı Kerim'dir. Değişmeden, üzerinde oynanmadan elimizdedir ve kıyamete kadar devam edecektir. Hz.Peygamberin en büyük mucizesi elbette budur.

SORU: Namaz kılma konusunda erkekle kadın arasında ne fark var ?

CEVAP: Kadın ve erkeğin namazdaki duruşları konusunda aralarında çok önemli fark yoktur. Olan farklar da farz veya vacip değil, sünnet sayılan hususlardadır. Yani bir kadın erkek gibi namaz kılarsa tabii örtünme şartıyla namazı kabul olur. Ancak sünneti ve bazı adapları terk etmiş sayılır. Önemli bazı farkları belirteyim. Bunlar namazın bizzat farz veya vaciplerine müdahil olan hususlar değildir. Tekbirde kadın ellerini omuz hizasına kadar kaldırır. Sol elini memesinin üzerini, sağını da onun üzerine koyar. Rükuda parmak uçlarını dizinin üzerine koyar. Kavramaz. El parmaklarını aralamaz. Secdede uyluklarını karnına yapıştır. Secdede dirseğini kaldırmaz. Tahiyatta sol kalçası üzerine oturarak ayaklarını sağa doğru yatırır. Bu konuda bir ilmihal kitabından yararlanabilirsiniz.

SORU: Allah'ın isimleri ve bazı sureler hakkında şu kadar okunsa şu olur diye bilgiler duyuyorum. Bu doğru mu?

CEVAP: Bazı sureler ve ayetlerin fazileti hakkında hadisler vardır. Şöyle okunması iyi olur tarzında Peygamberimizin yönlendirmeleri olmuştur. Bazı dualar hakkında da sabah akşam okunmalı tarzında bilgiler vardır. Allah'ın Yüce isimlerinin hangisinin hangi sıkıntılara çare olduğu hakkında ise âlimlerimizin tecrübeye dayanan bilgilerini bulabilirsiniz.

SORU: Babam alkollüyken bize beddua ediyor. Bu beddua tutar mı?

CEVAP: Babanıza karşı içki içiyor olsa bile saygılı olmanız gerekir. Ancak onu vazgeçirmek için zaman zaman ikaz ediniz. Alkollüyken size beddua etmesinin ise sizin bir suçunuz olmadıktan sonra zararı olmaz. Babalık hakkı önemlidir. Ama elbette babalar sorgulanmaz değillerdir. Herkesin yetkisi kadar sorumluluğu da vardır.

SORU: Ölmüşler şu anda cennet veya cehenneme girmişler midir?

CEVAP: Ölen kişiler kabir âleminde cennet veya cehenneme benzer bir hayat sürüyorlar. Peygamberimiz (s.a.v.) "Mezar ya cennet bahçesinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukura dönüşür" buyurmuştur. Ancak mahşerden (kıyametten) sonraki cennet ve cehennem anlamında cennet ve cehennem hayatı henüz başlamamıştır. Bununla beraber İslam itikat âlimlerine göre cennet ve cehennem şu anda vardır, yaratılmıştır ama dolu değillerdir .

DİYANETİN DİKKATİNE

İstanbulda Sultanahmet camiinin minareleri arasına mahyada güzel sözler yazılıyor.Bu büyük camilerde eskiden beri süregelen bir gelenektir. Ramazan ayında bu daha da dikkat çeeker. Geçenlerde dolaşırken ( Muhammed Resulullah, lailahe illa Allah ) gibi çok güzel sözlerin yazıldığını gördüm. Elbette teşekkür ederiz.

Aklıma geleni paylaşmak isterim.Turistlerin bol olduğu bir bölge. Bu turistlerin bir kısmı Müslüman. Ama elbette büyük kısmı başka dinlere mensup: Sanki oraya İngilizce ve başka dillerde ( Allah Birdir.. Hz.Muhammed son Peygamber…cennet annelerin ayakları altındadır) gibi inancımızı ve hassasiyetimizi belirten sözler paylaşılabilir. Özellikle son Peygmber vurgusu daha isabetli olmaz mı? Bu bir teklif sadece…

BİR AYET

Eğer Şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir.Hakkıyla bilendir ( Nisa 147)

BİR HADİS

Dört özellik kimde bulunsa o kişi katışıksız münafıktır.

Bir kişide bu huylardan biri bulunursa o huyundan vazgeçinceye kadar onda münafıklığın özelliklerinden biri bulunuyor demektir.

O huylar şunlardır:

Kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder.

Konuşunca yalan söyler.

Bir akit yapınca – anlaşma tamamlanınca-sözünde durmaz

Düşmanlık yapınca aşırı gider

( Buhari. Müslim)