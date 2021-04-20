Gerçek müslüman kimdir?

GERÇEK Müslüman, Allah'a iman eden ve Yüce Allah'ın herkesin ve her şeyin Rabbi olduğunu bilendir. Allah'ın rahmet bakışıyla evrene bakandır. Hz. Muhammed'in (SAV) son Peygamber olduğuna iman etmenin yanında diğer peygamberlerin de Hak davetçisi olduğuna iman edendir. Hakkaniyet sahibi olandır.

Aleyhine de olsa adaletten sapmayandır. Haram para yemeyendir. Hak sahibine hakkını verendir.

Merhamet sahibi, şefkatli, onurlu, kişilikli, sözünün eri, her türlü iyiliğe açık, mazlumun yanında olandır. Mazlumun, mağdurun, çocuğun, ezilmişin dinini, ırkını ve dilini sorgulamayandır. Yüzüne baktığında ürkemeyeceğindir. İffetli, izzetli olandır. Lokmasını mağdurla paylaşandır.Yetimi görünce duraksayandır. Ezana, bayrağa, ülkesine bir milimlik iyilik eden her büyüğüne vefalı olandır. İnsanlığın ortak mirasını hoyratça harcamayandır.

Allah'tan geldiğine ve yine O'na döneceğine iman edendir. Çilesi ve davası olandır.

Anlayışlıdır, sabırlıdır, tahammüllüdür... Edeplidir, temizdir, zariftir... Yeniliğe açıktır, ilimden yanadır, cehalete, yobazlığa karşıdır... Gericilikten, geriye düşmekten uzaktır. Namazını kılar, orucunu tutar, zekâtını verir, haccına gider, eksiğiyle gediğiyle bunlara dikkat eder.

Bir insanı yaşatmak, kâinatın tümünü diriltmek gibidir; bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir akidesine bağlıdır. Akide-iman adamıdır. Sahtekârlıktan münafıklıktan, korkaklıktan, şartlara göre eğilip bükülmekten nefret eder. Yağcılıktan, nabza göre şerbet vermekten, günün adamı olmaktan, imanını pazarlık konusu etmekten nefret eder. Hesabı Allah'tır. Derdi Allah'tır. Hedefi Allah'tır. Tasası Allah'tır. Allah onun Rabbi, Hz. Muhammed (SAV) onun dünyadaki yol rehberidir. Ahiret sığınağıdır. Diğer din mensuplarını anlayışla karşılar. Onlara karşı haksızlığı kabul etmez. Onların ibadethanelerine düşmanca tavır içinde olmaz, olanı da engeller. Ama dinini tebliğden de yüksünmez. Çünkü mümindir ve kendisi gibi müminler olsun ister. Bu imanın ve insanın doğasında var. Dindar insan özetin özetiyle budur.

SORU - CEVAP

1- Kabir ziyareti şart mı? Uzaktan okuyamaz mıyız?

Kabir ziyareti sünnettir. Ölüleriniz için uzaktan da okumanızda hiçbir sakınca yoktur. Yüce Allah niyetinizi biliyor. Bu nedenle uzaktan okunan dua da yerine ulaşır.

2- Babam öldü. Eniştem, "Babanın bana 30 yıl önce borcu vardı" diyor. Ne yapmamız lazım?

Babanız bu konuda bir şey söylemediyse, böyle bir borca ait şahitler yoksa borçtan sorumlu olmazsınız. Şahitlerin varlığı da yetmez. Bu hususlarda neler yapıldığını ve olayın bütün gelişmelerini bilmeleri gerekir. Bu halde de babanızın terekesinden (mirasından) ödemeyi yaparsınız.

BİR AYET

SANA Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar.

De ki:

"Hayır olarak ne harcarsanız o, anababa, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir.

Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir." (Bakara 215)

BİR SÜNNET

Kötülük edene iyilik etmek.

BİR ESMA ER-RAKİB

HER varlığı, her işi, her an gözeten, bütün işleri murakabesi altında bulunduran.

BİR HADİS

"GÜÇLÜ, güreşte gücünü gösteren değil, öfke anında nefsine (kendine) hâkim olandır." (Buhari, Edeb, 76)

BİR SEVAP

SABAH namazının farzı ve sünneti.

"Sabah namazı dünyadan ve içindekilerden hayırlıdır. Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın zimmetindedir."