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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 9 Ağustos 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Dikkat etmelisin

Bir haftadır cinsel organımın ucundan sarı sarı akıntı geliyor. İdrarımda yanma var. Bu hastalık bulaşıcı mı? Sizce ne olabilir?
ANLATTIKLARIN bel soğukluğu hastalığı olarak da bilinen Gonore hastalığını düşündürüyor. Gonore cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biridir. Etkeni Neisseria gonorrhoeae isimli mikroptur. Özellikle üreme sisteminin serviks (rahim ağzı), rahim, tüpler ve üretra (idrar yolları) gibi sıcak ve nemli bölgelerinde kolayca çoğalabilmektedir. Ayrıca ağız, boğaz, göz ve anüs bölgelerinde de görülebilir.
Hemen üroloji uzmanına yoksa iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene ol.
Testler yapılsın. Mutlaka tedavi başlansın. Eşin varsa iyi olana kadar cinsel ilişkiye girme.

GÜÇLENMELİYİM
Nafiz hocam, hipertansiyon hastasıyım. Cinsel gücümü arttırıcı bitkisel ilaçlar ve viagra kullanıyorum. Bunların zararı olur mu?
KAFANA göre ilaç kullanma.
Özellikle hipertansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılan nitrat grubu ilaçlar, diğer damar genişleticilerle birlikte kullanılırsa aşırı tansiyon düşüklüğüne yol açar.
Diğer performans arttırıcı olduğu ifade edilen ilaçlarda hangi etken maddeler içerdiği belli olmayan kaçak ürünler olabilir. Ayağını yorganına göre uzat. Doğal şartlarda, hastalığına uygun sürenin fazlası zarar verici olabilir. Midyat'a pirince gitmeden tekrar düşün.

GARİP BİR HİS...
42 yaşındayım. Son 3 haftadır. Cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Ne yapmam lazım?
ÖNCELİKLE hemen İç Hastalıkları Uzmanı'na git.
Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli.
Cinsel organlar, onların bölgesinde garip his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için nörolojik bir ihtimali düşündürür. Bel fıtığı da bu şikayetleri yapabilir.
Nöroloji ve Fizik Tedavi Uzmanı'na da görün. İhmal etme.

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