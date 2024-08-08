Bir yıldır evliyiz. Ayda en az 2-3 kez eşimle birlikte oluyoruz. Adetlerim düzenli. Ancak her ilişkiden sonra idrarımda yanma oluyor. Ne yapmalıyım?

EŞLERİN ilişki öncesi temizliği önemlidir. Taraflar yeterli temizlik yapmazlarsa sıklıkla kadınlarda olmak üzere idrar yolu infeksiyonları meydana gelebilir. Bu açıdan koruyucu bir uygulama olarak ilişki sonrası idrar yapmanız faydalı olabilir.

İlişki usulleri, süresi, idrar yollarınızda aşınmaya bağlı yanma meydana getirebilir.

Hatta eşinizin prezervatif kullanmasına bağlı alerjiler bile idrar yaparken yanmalara neden olabilir.

Kadın Hastalıkları Uzmanı muayenesi uygun olur.

Maydanoz çayı içmeyi de ihmal etmeyin.



YALNIZLIK ZOR

62 yaşındayım. 3 yıl önce hanım vefat etti. Yalnızlık zor. 53 yaşında bir hanım arkadaşım var. Evlenmek istiyoruz. Ama malum 4-5 yıldır bende tık yok. Bu saatten sonra çalışmaz mı?

KORKU, cinsel performansı kötü etkiler.

Önce iç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol. Çift kişilik bir durum bu. Müstakbel eşinin konuya katkıları önemli.

Düzenli beslen. Bakla ye.

Kefir iç. Keçiboynuzu tozu al. Keçiboynuzu tozundan günde bir yemek kaşığını avokado püresi ile ara ara tüketmeye başla.

ÇÖZÜM ILETIŞIMDE



4 aydır eşimle evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. İkimiz de mutlu değiliz. Eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus.

Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli.

Sık karşılaşılan bir şikâyettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog ve iç hastalıkları uzmanından yardım alman gerekir.



ANDROPOZ SORUNU

İlişkide eskisi gibi sertleşemiyorum. Erkeklerde andropoz hastalığı oluyormuş. Sizce bendeki sorun bu mu?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Bu dönem, genellikle 60 yaşından sonra başlar. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda da erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Hemen panik yapmayın. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene olun. Sonuçları değerlendirelim.



KABUSUM OLDU

Kaynanamla beraber oturuyorum. Sürekli laf sokuyor. Hanımla da baş başa kalamıyoruz. Kabusum oldu! Onu sakinleştirmek, uyutmak için hangi çayları içirmeliyim?

ÖNCE kaynananı elini öp. Kendi halini anlat. Var olan durumdan haberdar et. Senin de bu sıkıntılardan huzursuz olduğunu uykusuzluk çektiğini söyle. Başladığın ilacı anlat. Kendisi de bu durumdan şikayetçi ise doktora gidebileceğini, ilaçlardan faydalanabileceğini anlat. Sevdiği müzikleri birlikte dinleyerek dost olmaya çalışın. Kızgınlık tüm hayatınızı bozar. Birlikten kuvvet doğar. Papatya çayı, rezene çayı, melisa çayı akşam içilirse rahatlık verir.