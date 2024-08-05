54 yaşındayım. Bulanıma girince, depresyon ilacı verdiler. Son 6 aydır hanıma faydamız dokunmuyor. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hapları almaya devam edeyim mi?

ÖNCELİKLE sıkıntınızı eşinizle paylaşın. Bu iş, karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar aşkı olumsuz etkileyebilir.

Özellikle depresyon ilaçları cinsel isteğe zarar verir.

Hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler ve sinir sistemini etkileyen ilaçlar da aynı etkiyi gösterir. Yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.



DİYABET VE MUTLULUK

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz şart. İlişki sırasında senin de ellerin kirliyse cinsel organınla eşine enfeksiyon bulaştırabilirsin. Bu yüzden çok dikkatli olmalısınız. Ayrıca kendini takip etmelisin. Farklılık görürsen Üroloji ile görüş.

Eşin de Kadın Doğum Uzmanı'na danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.



2 YILDIR EVLİYİZ AMA...

İki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın.

Erkek için Üroloji Uzmanı, adın için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur.

Doğuştan veya sonradan olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.



ERKEKLİK SORUNU

Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Ancak eşimle 4 aydır evli olmamıza rağmen 2-3 kere ancak beraber olduk. Benim erkekliğimle ilgili sorun yok. Eşime ne desem de doktora götürsem?

BENCE dereyi görmeden paçaları sıvama. Yaptığın sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor. Adrenalinle cinsel ilişki birbirine ters düşer.

Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar. Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar ama cinsel isteği de söndürebilir. Yani sporun aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor.



3 AYDIR İSTEKSİZİM

Kadınım. 3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor, bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Yaptırayım mı?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da önemlidir.

Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar. Ayrıca kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere yol açar.