PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Hanıma faydam yok!
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 5 Ağustos 2024

Hanıma faydam yok!

54 yaşındayım. Bulanıma girince, depresyon ilacı verdiler. Son 6 aydır hanıma faydamız dokunmuyor. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hapları almaya devam edeyim mi?
ÖNCELİKLE sıkıntınızı eşinizle paylaşın. Bu iş, karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar aşkı olumsuz etkileyebilir.
Özellikle depresyon ilaçları cinsel isteğe zarar verir.
Hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler ve sinir sistemini etkileyen ilaçlar da aynı etkiyi gösterir. Yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.

DİYABET VE MUTLULUK
Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?
ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz şart. İlişki sırasında senin de ellerin kirliyse cinsel organınla eşine enfeksiyon bulaştırabilirsin. Bu yüzden çok dikkatli olmalısınız. Ayrıca kendini takip etmelisin. Farklılık görürsen Üroloji ile görüş.
Eşin de Kadın Doğum Uzmanı'na danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.

2 YILDIR EVLİYİZ AMA...
İki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?
ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın.
Erkek için Üroloji Uzmanı, adın için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur.
Doğuştan veya sonradan olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.

ERKEKLİK SORUNU
Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Ancak eşimle 4 aydır evli olmamıza rağmen 2-3 kere ancak beraber olduk. Benim erkekliğimle ilgili sorun yok. Eşime ne desem de doktora götürsem?
BENCE dereyi görmeden paçaları sıvama. Yaptığın sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor. Adrenalinle cinsel ilişki birbirine ters düşer.
Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar. Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar ama cinsel isteği de söndürebilir. Yani sporun aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor.

3 AYDIR İSTEKSİZİM
Kadınım. 3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor, bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Yaptırayım mı?
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da önemlidir.
Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar. Ayrıca kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere yol açar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Eşin çok şanslı 04 Ağustos 2024, Pazar Doğum sonrası aşk 03 Ağustos 2024, Cumartesi Kulak asma! 02 Ağustos 2024, Cuma Tahlilleri yaptırın 01 Ağustos 2024, Perşembe
2 çocuğuyla yaşayan Ceyda Düvenci lüks evini paylaştı! 8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan boşanmıştı! Dairesi göz kamaştırdı: ’Zevkle döşenmiş’
2 çocuk annesi Ceyda Düvenci lüks evini paylaştı!
Galatasaray 0-5 Beşiktaş GENİŞ ÖZET İZLE
Galatasaray 0-5 Beşiktaş GENİŞ ÖZET İZLE
Galatasaray’a talih kuşu kondu! Yıldız futbolcunun talibi çıktı
Galatasaray'a talih kuşu kondu!
Zehir tacirlerine geçit yok! İran’dan Türkiye’ye giriş yapan tırda 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi
Zehir tacirlerine geçit yok!
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan: Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak
Pezeşkiyan: Cevapsız kalmayacak
SON DAKİKA