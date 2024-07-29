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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Kudret narı tüket
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 29 Temmuz 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Kudret narı tüket

60 yaşındayım. Kemik erimem var. Yıllardır yürüme sorunu yaşıyorum. Dışarı bile çıkamıyorum. Önerileriniz nelerdir?
ÖNCE D vitamini düzeyini ölçtür. Parathormon düzeyini ölçtür.
Eksik varsa tamamlamak gerekir.
Mutlaka hareket etmelisin. Önce sırt üstü yattığın yerden el kol bacak hareketleri ile başla. Daha sonra yavaş yavaş ağırlıklar ekleriz. Ayrıca düşme korkun varsa baston, walker dediğimiz yürüme destek araçları kullan. Ama mutlaka dışarı çık. Korkun seni hapis ederse bedenin bir işe yaramaz.
Kudret narı yağı, keçi boynuzu, tahin-helva, kelle paça tüket.

AZ AZ BESLEN
Nafiz bey, 75 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. Hastaneye gittim. Ancak çözüm olmadı. Sizce derdimin çaresi nedir?
MUTLAKA Penil doppler usg dediğimiz ultrason filmini çektir.
Kan testleri olarak Tpsa/Fpsa, Tsh, Total testosteron, Estrojen, Prolaktin hormonu tahlili yaptır. Mutlaka EKG çektir. Damar tıkanıklığı değerlendirilmeli. Ayrıca az az sık sık beslen. Sonuçlar çıkınca haber ver.

KADINLAR DİKKAT
22 yaşındayım. Üniversitede okuyorum. Rahim ağzı kanserinin aşısı varmış. Yaptırabilir miyim? Bilgi verebilir misiniz?
EVET yaptırabilirsiniz. Rahim ağzı kanserine neden olan HPV için hazırlanmış bir aşıdır. İkili ve dörtlü aşı çeşitleri vardır. Bu iki aşı 9-26 yaş kızlara ve kadınlara HPV testi yapılmaksızın üç doz halinde aşı yapılabilir. Ayrıca 43 yaşa kadar kadınlarda yapıldığında aynı etkinin var olduğu gösterilmiştir.
Aşı yapılsa da diğer tiplerle kanser gelişebileceğinden Pap Smear taramasına devam edilecektir.

BİR ŞEY SÜRMEYİN
48 yaşında bankacıyım. Yüzümü gençleştirmek istiyorum. Ne yapabilirim?
ÖNCE cildinizin sağlığı için gerekli muayeneyi olun. İç hastalıkları uzmanına gidin. Tiroit testleri, D vitamini, tam kan sayımı gibi cilt sağlığını belirleyen özelliklerinizi tespit edip tedavi planlayın. Yoksa hemen yüzünüze bir şey sürüp sıktırarak sağlık, güzellik olmaz. Ardından ozon, PRP tedavisi gibi yöntemleri seçeriz.

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