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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Düğün günü stresi
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 12 Temmuz 2024

Düğün günü stresi

48 yaşındayım. Evlenmeye karar verdim. Ama düğün gecesi rezil olurum diye korkuyorum. Daha önce hiç tecrübem yok. Eşime de mahcup olmak istemiyorum. Sizce ne yapmalıyım?
AKLINA ne ekersen onu biçersin. Eşler arasında utanma mahcubiyet olmaz.
İki erişkin doğal bir süreci mutlaka tamamlarsınız. Ayrıca düğün gecesi kendine özel yorgunlukları olan bir gecedir.
Bir ömür boyu eksiklikleri tamamlama, yanlışları düzeltme, bilmediklerini öğrenme mümkün. Kitaptan yüzme öğrenilmez.

SABIR VE İYİ NİYET
Eşim yeni doğum yaptı. Cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu?
EŞLER arasında ayıp olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Genellikle erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler.
Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin. Ayrıca bebeğe de zarar vermez.

BESLENME ÖNEMLİ
Üç yıldır çocuğumuz olmuyor. Tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Sigara içiyorum ama zararı var mı?
SİGARA, tüm bedenine zararlı. Tüp bebek uygulamasında da olumsuz katkıda bulunur. Hem yumurtalıklara hem de spermlere olumsuz etkisi var. Bu nedenle tedaviden 2-3 ay önce sigara bırakılmalıdır Beslenme, uyku ve hareket kişiye özel bir şekilde düzenlenmelidir.

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