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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 9 Temmuz 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Akşamı zor ediyorum

Yeni evlendik. Çok heyecanlıyız. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da hemen bitiyor. Normal mi? Değilse ne yapabilirim?
ANLATTIKLARIN hastalık değil. Evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Merak edilecek bir durum yok. Ayrıca erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun?
Eşin mutlu mu? Bunlar önemli... Ancak önemli olan eşlerin ilişki sırasında hazza ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu.
Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.
Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme.
Gurur meselesi yapma.

DOĞAL BİR DURUM...
28 yaşındayım. Eşim çok sıkılgan. 1 çocuğumuz var. Bazen canım beraber olmak istemiyor. Ama eşim bunu anlamıyor. Bazen de ben istiyorum ama utancımdan diyemiyorum. Yanlış mı yapıyorum?
ÖNEMLİ olan sizsiniz.
Siz derken eşinle sen... Cinsel ilişki, ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek, uygunluğu önemli. Toplumumuzda kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir gibi bir önyargı maalesef var. Hangi kelimelerle anlatırsa bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir. Mesela sıra bende diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar.
Bunun kadar doğal bir durumda olmaz. Çocuğunun annesini de artık tanımış olması gerekir.

SAYILARA TAKILMA
41 yaşındayım. Eşimle haftada bir ya da iki kez ilişkiye girebiliyoruz. Huzursuzum. Neden böyle oluyor?
CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişini isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın cinsellik, sadece cinsel organların ilişkisi değildir.
Ruhun paylaşılması demektir.
Cinsel birlikteliğin azalması ilişkiyi zedeleyebilir.

TANSİYON VE AŞK
Tansiyonum yükseldi, doktora gittim. İlaç kullanmaya başladım. Bu kez de cinsel hayatımda sıkıntı yaşadım. Suçlu tansiyon mu?
YENİ başlayan hipertansiyon hastalığı bu etkiyi yapmaz. Ancak yeni başlanan ilaç, yan etki göstermiş gibi duruyor. Hemen doktoruna git. Bu ilacı kesip yeni ilaç başlasın. Erkekliğin gitmediyse de sekteye uğramış. Panik yok. Tedbir var. Stresini ve yemeklerin tuzunu azaltmayı da unutma.

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