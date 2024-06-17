45 yaşındayım. 128 kiloyum. Sigara içiyorum. Nefessiz kalıyorum. Çok horluyorum. Sigarayı bıraksam geçer mi?

Bu anlattıkların "Uyku Apne Hastalığının" dersinde anlatılanların nerdeyse aynısı. Yavaş çalışan bir beden, şişman, burun ve üst solunum yolu tıkalı, hava yutma ve beslenme alışkanlıkları nedeni ile reflülü ve hatta belki alerjik bir halin var. Sabırlı ve gayretli olursan bu sıkıntılardan kurtulabilirsin.

Çünkü iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları seninle uğraşacak. Tabi gidersen.

Hareket alışkanlıklarına bağlı kilo fazlası olabilir.

MUCİZELER YARATMAZ

68 yaşındayım. Arkadaşlar keçiboynuzu yemişler. Sonra da evde mutlu olmuşlar. Benim de aşk hayatıma iyi gelir mi? Yemeli miyim?

KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır.

Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız.

'Ya olmazsa?' kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az ve sık sık beslenin. Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu artırmakta büyük etkendir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka bir doktor başvurusu yapmalısınız.

KAYGI HASTA YAPAR

27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil, sivilce gibi değişiklikler var. 3 aydır şikayetlerim oldu. Kanser yapar mı?

Panik ve korku hastalıkların temelidir unutma.

Korkular bağışıklık sistemimizi bozar. Sonra da hasta oluruz. Sakin ol. Önce her cinsel organ siğili kanser yapmaz.

Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Sıkıntılarına çare bulalım. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar. Doktorun önerirse HPV aşısı da yaptırabilirsin.

HEMEN UYUYOR...

Eşimle 1 yıldır beraberiz. Hala ilişkiden sonra sessizce uyuyoruz. Sanki utanılacak bir şey yapıyoruz gibi davranıyor. Ben de huzursuz oluyorum. Sizce yanlış mıyım?

Cinsellik ve cinsel konuların konuşulması, cinselliğin ayıp olduğu, kadının cinsellikten zevk alması, cinsel fantezi kurmak, kadının cinsel ilişkiyi başlatması şeklinde ülkemizde olduğu kadar dünyada da başlıca yeni evli çiftlerin sıkıntılarının başında gelir. Böyle durumlar kişilerde korku, önyargı veya saldırgan davranışları da beraberinde getiriyor. Eşimle uygun şekilde bu konuları konuşmaya başla. Gerisi yavaş yavaş düzelir. Sabırlı ol.

ŞEKER VE AŞK

34 yaşında 1 yıldır evliyim. Eşimle beraberken 6 aydır sürekli erkenden boşalma sıkıntım var. Bir de 4 yıldır şeker hastasıyım. Şeker ilacı kullanıyorum. Ne yapmalıyım?

4 yıl oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir.

Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz-su-hareketdüzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Bir kez üroloji uzmanına muayene ol. Şikâyetlerin geçmezse psikolojik destek al. Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir.