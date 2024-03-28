SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Kan sayımı yaptır
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 28 Mart 2024

Kan sayımı yaptır

27 yaşındayım. 4 yıldır sara hastalığım var. Halsizim. Kaslarım ağrıyor. Adetlerim düzenli. İlaçlarla ilgisi var mı?
SARA yani epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçların bu tip etkileri olabilir. Bunun için nöroloji uzmanınızla görüşün. Bu tip etki düşünürse ilaç doz ayarlaması yapar.
Ayrıca bu ilaçlar D vitamin eksikliğine neden olur. Kişisel olarak beslenmen ve güneş ışığı temasın yetersizse D vitamini yine eksilir. D vitamini eksikliği de bu şikayetlere neden olabilir.
CK, myoglobin, TSH, CRP, RF, total Ig E, tam kan sayımı yaptırmanı öneririm.

BÖĞÜRTLEN YE
Polikistik Over hastalığım var. Adet düzensizliği ve sivilce yapıyor. Şişmanlamaya başladım. Ne yapmam gerekiyor?
POLİKİSTİK Over hormon değişiklikleri ile şişmanlık, hipertansiyon gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir.
Bu nedenle beslenme şekline dikkat etmelisin. Kan şekerini hızlı yükseltmeyen gıdalar yemelisin. Tam tahıllı ürünler, baklagiller, fındık, sebze ve işlem görmemiş gıdalar bu tip gıdalardır. Böğürtlen, yeşil sebzeler ve yağlı balıklar yemelisin.

İLACI 3 AY ÖNCE KESİN
4 yıldır romatizma hastasıyım. Hamilelik istiyorum. Romatizma ilaçları hamileliğimi engeller mi?
HAMİLELİK düşündüğün anda seni takip eden romatizma veya iç hastalıkları uzmanına başvur. Romatizma derken tam olarak hastalığının ismini belirtmemişsin. Özellikle bazı romatizmal hastalıkların hamilelikteki durumları önemlidir. Verdiğimiz ilaçlar hamileliği olumsuz etkileyip, doğacak bebeklerde hastalık yapma ihtimali taşırlar. Bazı ilaçları hamilelikten 3 ay önce kesmek gerekir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Eyvah bunama 27 Mart 2024, Çarşamba Bana bir çare 26 Mart 2024, Salı Uyku testi yaptır 25 Mart 2024, Pazartesi Dayanamıyorum 24 Mart 2024, Pazar
EYT’siz 10,12.5, 15 yıl sigortası olana altın gibi erken emeklilik! 2586-3254-5487 prim yeter!
2586-3254-5487 prim yeter!
Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer
Aslan'dan dev transfer!
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi: Sıfır faizli ihtiyaç kredisi çifte bayram yaşatacak cepler dolacak
Bankalardan faizsiz bayram kredisi!
Fenerbahçe’de Livakovic krizi tırmanıyor! Benim için bitti
Livakovic krizi tırmanıyor!
SİVAS GÜRÜN SON DAKİKA HABERİ: TIR’ın yükü otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı
GÜRÜN'DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 4 YARALI
SON DAKİKA