PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Eyvah bunama
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 27 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Eyvah bunama

38 yaşındayım. Yaşım genç ancak gün içinde sürekli unutkanlık problemi yaşıyorum. Ne yapmalıyım? Neler yemeliyim?
DURUMA göre sebepler değişir. Ancak kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler ve kaygı-depresyon durumları unutkanlığa neden olabilir. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin.
En azından erken bunamadan bahsetmeyiz.
Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et ve tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır.
Ayrıca meyve tüketimi çok önemlidir. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, kayısı, üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina ve nektarin de bol antioksidan içeriyor.
Yani unutmadan hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.

KORKMAYIN
56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?
ÇOK iyi yapıyorsunuz.
Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin.
Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın.
Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.

TEST YAPILMALI
Kasıklarıma kadar kramp giriyor. Nedeni ne olabilir?
HER 2 kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bu konuyla öncelikle doğru egzersiz tekniklerini kullanmak gerekir. Magnezyum ve kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Kan testleri ile durum tespit edilmelidir.
Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF ve sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir.
En önemlisi diğer bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği bir muayene ve doktor kontrolüne girmektir.

ŞEKERİNE BAKTIR
23 yaşında 170 santim boyunda 89 kilo erkeğim. Hesapladım obeziteyim. Hareket etsem ne zaman kaç kilo veririm?
TESPİTİN doğru. Şişmansın.
Ayrıca acelecisin.
Ayrıca her şeyi hesaplamak istiyorsun. Maalesef tıp bu kadar hesaplayamaz. Her beden tek yaratılmış. Genel bilgi Gerçekleşecek bilgi değil. Yine de hareket zayıflamana yüzde 15-30 katkıda bulunur. Kalan kısmı doğru yapmazsan kalıcı sağlıklı kilo hedefi tutmaz.
Beslenme zamanı, miktarı ve içeriği önemli. Hızlı yer hızlı kan şekerini yükseltirsen önce şişmanlık sonra şeker hastalığı yerleşir.
Hemen iç hastalıkları uzmanına git. TSH, açlık tokluk glikoz- insülin, kolesterol, trigliserid, EKG, tansiyon ölçümü gibi ilk değerlendirmeleri yaptır.

ÖNCE KONTROL
Erkekliğimde sıkıntı yaşıyorum. Arkadaşım çoban çökerten diye bir bitki tavsiye etti. İyi gelir mi?
ÖNCELİKLE hastalık var mı yok mu diye muayene şart. Dediklerine bakarak hastalık tanısı koyamayız.
Tanı olmadan tedavi olmaz. Bitkiyi şimdi kullanma.
Çoban çökerten dediğimiz bitki cinsel performans artışı için tavsiye edilir.
Ama herkese kendine göre tarif verilir. Önce kontrol, sonra tedavi...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bana bir çare 26 Mart 2024, Salı Uyku testi yaptır 25 Mart 2024, Pazartesi Dayanamıyorum 24 Mart 2024, Pazar Prostat kabusu 23 Mart 2024, Cumartesi
Emeklinin ikramiye takvimi hazır! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ödemeler ne zaman? Kim, ne kadar alacak?
Bayram ikramiyesi haftaya hesapta
Emekliye 30 bin TL toplu para müjdesi geldi! 10.255 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur’luya 4’ü 1 arada bayram ödemesi yatacak! Tahsis no sonu 2,4,6,8 olanlar...
Emekliye 30 bin TL toplu para müjdesi geldi!
Seyirci ’Bu kadarı da olmaz’ diyecek: Şahane Hayatım dizisinde flaş ayrılık!
Şahane Hayatım dizisinde flaş ayrılık! Seyirci 'Bu kadarı da olmaz' diyecek
Teşkilat’ın başrolünden 18 ay sonra gelen Serdar itirafı! Eğer o olayı yaşamasaydım...
Teşkilat'ın başrolünden aylar sonra gelen Serdar itirafı!
Gönül Dağı 133. bölüm 2. fragmanı: Gedelli’de felaket kol geziyor! Dilek gitti derken şimdi de...
Gönül Dağı 133. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?
SON DAKİKA