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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Utanıyormuş!
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 1 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Utanıyormuş!

Yeni evliyim. Daha 10 gün oldu ama vallahi bıktım. Çünkü hanım elini bile tutturmuyor. Neymiş, utanıyormuş. "Ben senin kocanım" dedim küstü. Ailem desen "torun isteriz" baskısı yapıyorlar. Bunaldım vallahi!
HIZLI bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın.
Acele etme. Eşinle konuş, dinle ve anla. Paylaş. Belki her şeyi senden öğrenecek. Gönlünü al. Barış. Küslük olmaz. Sen de sıkılma. Evlilik size özel bir alan.
Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.

MANTAR SIKINTISI
26 yaşında kadınım. Vajinada mantar sıkıntım var. Fitil verildi. Tekrarlamasın diye ne yapmalıyım?
ÖZELLİKLE vajina iltihaplanması halinde eşin de seninle birlikte tedavi olmalı.
Eğer ondan bulaşıyorsa sen tedavi olsan da tekrar bulaştırabilir.
Lastikte hasar yapabileceği için ovül formdaki ilacınızı, gebelik oluşumunu önleyici prezervatiflerle veya diyaframla temas ettirmeyin.
Tedavi tedavi bittikten 2 gün sonrasına kadar alkol alma.

DOKUNMAKTAN OLMAZ
28 yaşındayım. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor. Endişeleniyorum. Sebebi nedir?
DOKUNMAK tek başına bir cinsel uyaran değildir.
Görme, koklama ve hayal etme de beyni cinsel olarak uyarabilir. Hormonlar ve çeşitli maddeler psikojenik uyarı ile semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaparak başka ihtimaller gözden geçirilebilir.

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