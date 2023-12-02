Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin.

İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.



BERABER OLAMIYORUZ

İki yıldır eşimle beraber olmadan bitiyorum. Fırsat bulup doktora da gidemedim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Tedavisi var mı?

VAR. Öncelikle psikolog ve hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler, bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor.

Eşinle konuyu paylaş.

Birlikte çözümler üretmeye çalış. Uyku, beslenme, gerilim, erken boşalmaya çanak tutar.

İLAÇ İÇMEYİ SEVMİYOR

Babamın A vitamini eksikmiş. İlaç içmeyi sevmiyor. Biraz aksidir. Yemekle falan veremez miyiz? VEREBİLİRİZ.

Hayvansal kaynaklı karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta gibi besinlerden A vitamini alınır. Bitkisel kaynaklar ise kırmızı ve sarı portakal ile birçok koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. En çok sarı, turuncu (havuç, kış kabağı vb.), koyu yeşil yapraklı sebzeler ile sarı ve turuncu meyvelerde (kayısı, şeftali vb.) A vitamini bulunur.