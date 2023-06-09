Korkuyorum

21 yaşında bir bayanım. Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim. Korkuyorum.

ÖNCELİKLE sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani panikten böyle düşünme. Görüşme, söz, nişan süreçleri var. Yani kişiler ve aileleri tanışıyor, konuşuyor. Karar veriyor. Evlilik sonra. Ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur. Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edineceksin. Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme. Bu durum için etrafından, psikologdan mutlaka destek al. Panik olacak bir durum yok. Milyarlarca insan evleniyor.



TANSİYON ENGELİ

Tansiyon için doktora gittim. Dilaltı verdiler geçti. İlaç kullanmaya başladım. Bu kez de cinsel hayatımda sıkıntı çıktı. Acaba tansiyondan mı bu durum?

YENİ başlayan hipertansiyon hastalığı bu etkiyi yapmaz. Ancak yeni başlanan ilaç yan etki göstermiş gibi duruyor. Öncelikle hemen doktoruna git. Bu ilacı kesip yeni ilaç başlasın. Erkekliğin gitmediyse de sekteye uğramış. Panik yok.

Tedbir var. Stresini ve yemeklerin tuzunu azaltmayı da unutma.



CANINI SIKMA

Evleneli 2.5 yıl oldu. Erken boşalma sorunum var. İnternette birçok öneri okudum ancak aklıma yatmadı! Mutlu olmak istiyorum. Acaba önereceğiniz bir şey var mı?

CINSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur.

Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar. Canını sıkma.



ÖNCE TESPİT SONRA TEDAVİ

3-4 yıldır çarpıntım var. Başta önemsemedim ama şikayetler sıklaşınca doktora gittim.EKO testi istedi. Şimdi şikâyetim yok. Kalp hastası mıyım?

3-4 yıldır devam eden şikayet birden bire ortadan kalkmaz. Şu ara olmaması hastalık varsa geçtiğini düşündürtmez. Bazı test sonuçları hastalığı, bazıları da hastalığa benzeyen ama hastalık olmayan sonuçları gösterir. EKO dediğin Kalbin Ultrasonudur.

Yani canını yakmaz. Kapak esneklikleri, doğumsal küçük farklılıklarda çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarları Kalp ultrasonu olan TT EKOKARDİYOGRAFİ tetkiki ile değerlendiririz.

Çok faydalı, zararsız çok önemli bir tetkiktir. Mutlaka yaptır.