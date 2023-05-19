Faydası olur

Babam 3 ay önce kalp krizi geçirdi. İlaçlarını da zor kullanıyor. Bir taraftan da korkuyor. Arkadaşı Almanya'da kalp krizi geçirmiş.

Ozon tedavisi yapmışlar. Biz de yapabilir miyiz, faydası var mı?

VAR. Ozon tedavisi uzun yıllardır birçok hastalık tedavisinde kullanılıyor. Bir tanesi de damar tıkanmaları. Kalp damar tıkanmaları veya kalp krizleri sonrası hasar gören bölgenin iyileşmesi, tıkanmış damarların düzelmesi, kanın daha iyi oksijen taşıması, kanın incelmesi gibi faydaları var. Ayrıca beyin-böbrek ve diğer damar tıkanmalarından sonrada ozon tedavisinin faydaları söz konusu. En kısa sürede uygulatmaya başlayın.



İLAÇLARI KARIŞTIRMA

Doktor Bey 25 yaşındayım. 2 yıldır fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. Beraber içilmez dedi. Reçetesiz diye mi vermedi?

ECZACIMIZA teşekkür edelim.

Kafamıza göre ilaç kullanmayalım.

Antiasit diye bilinen, mide şikayetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller.

Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz. Niye iyileşmedin diye doktorunun da kafasını karıştırır. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikayeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir.



BÜYÜK SÖZÜ DİNLE

31 yaşında erkeğim. Çok geğiriyorum. Ayrıca sürekli gaz çıkarıyorum. O kadar soda da içiyorum fakat çözüm olmuyor. Yardım edin ne olur.

ÇİVİ çiviyi söker, ama soda gazı sökmez. Tersine arttırır. İçindeki gaz, sodanın içinde ki gazla birleşince her taraf toz duman olur. Sigara içiyorsan bırak. Sakız, çerez yeme.

Burnunu bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı'na muayene ettir. Sağ elinle, sağdan sola karnını günde en az 10 kere 5 dakika ovala. Mutlaka su iç.

Sebze ve meyve tüket. Tuvaletin gelince erteleme. Yani bugüne kadar annenin veya büyüklerinin söylediklerini yap. Aile doktoruna veya İç Hastalıkları Uzmanı'na bir kez muayene ol. Geçmezse endoskopi ihtimali var. Hadi hayırlısı.



MEYVELERE DİKKAT

Hocam şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Diyete başladım. Çayı-kahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum. Tatlandırıcı kullansam olur mu?

TABİİ ki tatlandırıcısız da yapabilirsin.

Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz.

Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.



UYKU TESTİ YAPTIR

52 yaşındayım. Kilom 100'den fazla. Yattığım zaman yastığa ağzımdan su akıyor. Uykuya geçince ağzım çok kuruyor. Çırpınarak uyanıyorum. Zor durumdayım. Ne yapmalıyım?

SANKİ uyku apne hastalığının dersini anlatmışsın. Yavaş çalışan bir beden, şişman, burun ve üst solunum yolu tıkalı, hava yutma ve beslenme alışkanlıkları nedeni ile reflülü ve hatta belki alerjik 50 yaş üstü bir halin var. Sabırlı ve gayretli olursan bu sıkıntılardan kurtulabilirsin. Kan şeker düzeni bozuklukları, troid bezinin az çalışması, bazı hormonal hastalıklar, beslenme alışkanlıkları ve hareket alışkanlıklarına bağlı kilo fazlası olabilir. İç Hastalıkları bunları yoluna koyacak. Kulak Burun Boğaz ve Göğüs Hastalıkları da soluk alıp vermenle ilgili yardımlarda bulunacak. Uyku testi yapılması lazım. Belki solunum destek cihazları kullanman gerekebilir.