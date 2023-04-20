Kilolardan kurtulun

Nafiz bey, şişmansın deyip iştahımı kaçırıyorlar. 101 kiloyum ama 182 boyundayım. Yani kısa sayılmam şişmanım ama obez miyim?

Zayıflamalı mıyım?

Boyum uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy kilo uyumu önemli. Beden Kitle İndexi (BKİ veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz.

Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram.

Yaklaşık 24 kilo fazlanız var.

Ve yine bu hesaba göre BKİ veya BMİ dediğimiz beden Kitle İndexin:

30.5 yani obezite tanısı alıyorsun.

Zayıflaman şart. Önce aklen, fikren kendini haklı ve doğru çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir. Bir an evvel fazla kilolarından kurtul.



PROSTAT GENETİK

Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor "Size de bakalım" dedi. "Hazır değilim" dedim. Sadece kanla baksak. Yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

Yetmez. Tabi ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat şüphesi doğurabilir.

Gerekirse filmler çekilir

SUCUK BAŞ AĞRITIR

Bir yıl önce migrensin dediler. Birkaç kez bakla yedikten sonra çok şiddetli baş ağrılarım oldu. İlgisi var mı?

Migren atağı bazı gıdalarla tetiklenebilir. Özellikle peynir, midye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri şiddetli baş ağrılarını başlatabilir. Ayrıca konserve besinler, yağlı ve baharatlı yiyecekler, sakatatlar(karaciğer, beyin, böbrek, işkembe), sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri (sodyum nitrat içerirler), maya, hazır et ve tavuk suyu tabletleri başınızı ağrıtabilir.