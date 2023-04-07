Bol su için
Nasıl tutabilirim?
İSTEKLER ve elimizdekiler uyumlu olmalı. Böbrek yetmezliği hastalığı açlık ve susuzluktan olumsuz etkilenir.
Gücü yetmeyenlerin oruç tutması önerilmiyor.
Böbrek yetersizliğinde en kesin tedavi bol su içilmesi olduğundan, böbrek hastalarının oruç tutmaları sakıncalıdır. Böbrek yetersizliği olanların oruç tutmaları halinde yetersizlik daha da ilerler.
Ramazan'da böbrek hastaları, iftar ile sahur arasındaki dönemde su açıklarını kapatamadıklarından, hastalığının farkında olmayan birçok kişi, Ramazan sonrası doktora başvurur.
Diğer taraftan böbrek taşı olan hastaların susuz kaldığı dönemlerde şikayetleri artabileceğinden dikkatli olmaları gerekmektedir.
MACERA ARAMA
21 yaşında bir kadınım.
Adet düzensizliğim ve sivilcelerimden kurtulamıyorum.
Şimdi de üç ayda 10 kilo aldım. Arkadaşlar zayıflama ilaçlarını önerdi.
İnternette satılıyormuş.
En az kaç ay kullanmam gerekir?
ANLATTIKLARINA bakılırsa internet malzemeleriyle tedavi olman doğru ve mümkün değil. öncelikle TSH, Prolaktin, FSH, LH, östrojen gibi testleri, ultrason gibi görüntülemeleri yaptırman gerekecek.
Mutlaka düzenli takip edileceğin bir İç Hastalıkları Uzmanı bulmalısın. Özellikle polikistik over hastalığı, hiperprolaktinemi gibi hastalıklar bütün şikayetlerine neden olabilecek hastalıkların başında gelir. İnternetten alacakların ilaç değildir.
Gıda takviyesi olarak tarif edilen bu ürünlere ait güvenilir tıbbi çalışmalar elimizde yok. Macera arama. Var olan şikayetlerine yenilerini katma.
ÖNCE DOKTORUNA DANIŞ
İki yıldır tansiyonum yüksek. Hap, perhiz tamam.
Ama son 7 gündür tansiyonlarım yükselmeye başladı. Gece uykum da az. Oruç tutmaya devam edebilir miyim?
BEDENİN var olan haline tahammül göstermemiş. Uzun süreli açlık hali, susuzluk hali tansiyon yükselmesi başta olmak üzere çok ciddi hastalıklara neden olabilir. Bedenden gelen alarm seslerini duymazsan hastalığın sesini duyarsın.
Hipertansiyon hastalarının iftarda aşırı yemek yememeye dikkat etmeleri şarttır. Ramazan ayının ilk günlerinde yüksek tansiyona bağlı sağlık sorunları daha sıktır.
Hipertansiyon hastalarının ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gerekir. Ara ara tansiyon ölçümlerini yap. Gerekirsen doktoruna danış. Bence birkaç gün bedeni toparla. Sonra yeniden karar ver.
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