İlaçları düzenli kullan
Doktora gittim şeker yüklemesi yaptırdım. Kan şekerim yemek yiyince düşüyor?
Kan şekerinin düşmesinin nedenleri nelerdir?
YEMEKLERİ ve ara öğünleri düzensiz saatlerde yersen, uzun süre yemek yemezsen, öğünlerde gerekenden az karbonhidrat almak, her zamankinden fazla egzersiz yapmak, alkol kullanmak, kadınlarda adet kanamasının başlaması, Soğuk/ılık ortamdan çok sıcak ortama geçmek, sindirim güçlüğü, mide boşalmasının gecikmesi, şeker hastalığında kullanılan ilaçların fazla miktarlarda ve düzensiz kullanılması, kan şekerlerinde kontrolsüz düşmelere neden olabilir. Yeterince su içmeyi unutma.
KİLO DERT ÇEKER
Taksiciyim. Kiloluyum. Son 3 aydır yokuş ve merdiven çıkarken göğsüm sıkışıyor.
Terliyorum. Beklemek zorunda kalıyorum. Sigara da içiyorum. Nane çayı iç nefesin açılır diyorlar. Ihlamurda nefes açmaz mı?
STRESLİ, hareketsiz bir mesleğin var. Kilo ve sigaranda kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamurda içsen nafile. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın.
Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Sigarayı bırak. Zayıfla, hareket et.
Araç içinde beklerken, dışında beklerken bol bol hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.
HEMEN DOKTORA
Babamda gut hastalığı var. Ben alkol kullanmıyorum ancak eklemlerimde sürekli ağrı oluyor. Bu hastalık bende de görülür mü?
Babamın ilaçlarından içsem olur mu?
EKLEMLERDE özellikle ayak başparmağında tipik olmak üzere tekrarlayan ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişlik, hareket kısıtlılığı durumlarında bu hastalıktan şüphelenmeliyiz. Eğer ürik asit kaynaklı böbrek taşı tespit edilmişse buda hastalığın tanısında faydalı olacaktır. Ama başparmak şişmesine neden olan başka hastalıklarda var. Bize küçükten her gördüğün sakallıyı deden sanma derlerdi. Babanın ilaçlarını içme. Alkol almayanlarda da gut hastalığı olabilir. Bence hemen doktorunu seç.
Takibe başla. Taşıma suyla değirmen dönmez.
ATEŞİM DÜŞMÜYOR
25 yaşındayım. İki ay önce ateşim çıktı. İlaç verdiler.
Geçmedi. Ellerimde ve yüzümde kızarıklıklar çıktı.
Bir daha antibiyotik verdiler geçmedi. Ağzımda yaralar çıktı. 2.5 ay önce doğum kontrol hapı kullanmaya başladım. Adetim değişti.
Bunla ilgili olabilir mi?
ATEŞ birçok hastalıkta, hastalığın başlangıcında yükselir. Doğum kontrol hapına bedenin verdiği tepki ihtimali de dahil birçok ihtimal var.
Özellikle sistemik lupus eritematozus dediğimiz romatizmal hastalıklar aynen anlattığınız gibi başlayabilir. Sigara, güneş ışığı, viral enfeksiyonlar, ilaçlar hastalığın başlangıcını tetikleyebilir.
Bunları toparlamak İç Hastalıkları'nın görevi.
Sonrasında romatoloji, kadın hastalıkları gibi bölümlere ihtiyaç duyulabilir.
TUZ BİBER EKME
29 yaşında bir kadınım. Varisim var. Varisin beslenmeyle bir ilgisi var mı?
VARİSLE beslenme arasında doğrudan bir bağlantı olmamakla beraber bazı beslenme alışkanlıkları varis gelişimine ya da kötüleşmesine katkıda bulunur. Örneğin az sıvı alınması, tuzlu veya düşük lifli gıda tüketilmesi, kızartmalar, şekerli veya rafine gıdalar, aşırı kırmızı et ve doymuş yağ asitli gıdaların yenmesi, alkol ve sigara da varis gelişimine katkıda bulunur. Olabildikçe tuzlu gıdalardan sakının.
Mutlaka zayıflayın.
Ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.
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