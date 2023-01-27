Zamanla azalır
CİNSEL isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir.
Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir.
Yeterli testosteron varsa istek devam eder. Eşinizin testosteronu azaldıysa da isteği azalmış olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na gitmenizi öneririm.
AŞKTA PANİK
Yeni evliyiz. 2 aydır panik atak yüzünden ilişkiye giremiyorum. Atak ilişkiyi etkiler mi?
KİŞİDEN kişiye bağlı olarak değişir.
Gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise eşlerin ortak isteği ile cinsel ilişki gerçekleşebilir. Ancak sıcak mevsim ve bedende meydana gelen değişiklikler ilişkiyi etkileyebilir. Ayrıca var olan hastalığının yeni tedaviye başlanmış olması nedeniyle ortaya çıkacak sonuçları tedavinin başarısızlığına bağlamaman gerekir.
ATEŞİM YÜKSEK
Hocam ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Adet döneminde daha fazla oluyor. Adet dönemiyle ilgisi var mı?
VAR. Ateş yükselmesi ile ateş basması farklı şikayetlerdir. Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir. Normalde vücut ısısı ağız yolu ile 37 veya makat yolu ile 37.6 derecenin üzeri yüksek olarak kabul edilir.
Adette ateş basması sık görülebilir.
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