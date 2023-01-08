Geçmiş olsun
TABIİ ki üzüntünüzün geçmesi mümkün değil. Anne ve babanızın vefatı sizi hem şimdi hem daha sonra hep üzecek. Şimdi önce bir İç Hastalıkları Uzmanı muayenesi olmalısınız. Aldığınız nefesin size yetmemesi, nefes açlığı olarak tarif edilir. Bu da özellikle burundan yeterli solunum yapmadığınızda ortaya çıkar. Burun tıkanıklığınız varsa gerekenleri yapmak lazım.
Tam kan sayımı, TSH, açlık-tokluk glikozu ya da 75 gram glikozla şeker yükleme testi, total Ig e gibi testler yapılabilir. Düzenli takip gerekir.
TEDAVİYİ AKSATMAYIN
Anneme meme kanseri tanısı kondu. Hemşire 'Annenizin kanseri duktal' dedi. Ne demek bu?
ANNE memesinde üretilen sütün memeden dışarı çıkarılması için meme içinde süt kanalları vardır.
Bu kanallara duktus denir. Duktal kanserler, en sık görülen meme kanseri türüdür. Bu tür kanser, memedeki süt kanalının içindeki hücrelerden kaynak alır. Duktal kanserler, kanallar içinde kalabilir veya kanallardan çıkabilir. Hastalığın ilerlemişlik seviyesine göre tedavi değişir. İç Hastalıkları Uzmanı, Onkoloji ve gereğinde Genel Cerrahi bir arada takip etsin.
Ozon tedavisi desteğini de tedavi süresince almasını tavsiye ederim.
SİSTİTE TURNA YEMİŞİ
23 yaşındayım. İki yıldır neredeyse üç ayda bir sistit oluyorum. Antibiyotik yutmaktan bıktım. Beni bu dertten kurtarın!
TEKRARLAYAN sistit hastalığının nedenini bulmalıyız.
Özellikle dışkılama ve idrar yapma sonrası temizlik uygulamaları sık enfeksiyon tekrarı yapabilir.
İdrar yolu organlarının anatomik yapı farklılık ve hastalıkları sistiti tekrarlatabilir. Bağışıklık sistemi hastalıkları, diyabet hatta bazı kan hastalıkları enfeksiyonların kolay tekrarlamasına neden olur.
Aktif sistit sırasında en az 5 gün, sabah-öğle-akşam 1 yemek kaşığı turna yemişi (cranberries) yemelisin. Su içmeyi de ihmal etme.
AĞRILARINI AZALTIR
Hocam 32 yaşındayım. Evliyim. 4 ve 9 yaşında iki çocuğum var. Her tarafım ağrıyor. Romatizma yokmuş. O zaman neden her tarafım ağrıyor? Kaygılı bir yapım var. Ağrılara ozon tedavisi iyi gelir mi?
ROMATİZMA dışı ağrı ya neden olan hastalıklar araştırılmalı. Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir.
Beslenmede D vitamini, magnezyum gibi vitamin mineral eksiklikleri de ağrı tekrarını kolaylaştırabilir. Tanı ve uygun tedaviler düzenlenirken ozon tedavisi ağrı azaltıcı özellikleriyle tanışmalısınız. Bize başvuran hastalarımıza öneriyoruz.
KİREÇLENME SORUNU
Annemin dizleri kireçli. Ameliyat olmak istemiyor. Kök hücre tedavisi yapılıyormuş. İyi gelir mi? Yaptırmalı mıyız?
ÖNCELİKLE annenin muayene edilmesi gerekir. Filmlerini incelemek şart. Kök hücre de denilen P.R.P. uygulaması ameliyat dışı yöntemlerin en çok bilinenidir.
Annenin kanını alıp içinde kök hücre bulunan kan pulcuklarından zengin serumu sorunlu olan diz ekleminin içine iğne yoluyla veriliyor. Dizin hasar oranına göre 3 veya 4 kez tekrarlanabilir.
Ayrıca ozonlu kök hücre uygulaması da iyileşme kalitesini arttıran bir yöntemdir.
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