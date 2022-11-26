Eşinle birlikte çöz

2 yıllık evliyim. 5 aylık bebeğim var. Gebe kaldığımdan beri ilişkiye girme isteğim neredeyse kalmadı. Çocuğumu emzirmeye devam ediyorum. Bununla ilgisi var mı?

Cinsel ilişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir.

Bedensel hastalık ihtimalleri olsa da daha çok sosyal ve ruhsal sebepler ağırlıktadır. Eşinizle bu konuyu paylaşın.

Birlikte çözüm üretmeye çalışın.

Gerekirse psikolog, kadın hastalıkları uzmanı veya iç hastalıkları uzmanından destek alın. Bugünün işini de yarına bırakmayın.



KAYGI HASTALIĞIN TEMELİ

27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil, sivilce gibi değişiklikler var. 3 aydır şikayetlerim oldu. Ama adetlerim düzenli. Kanser yapar mı?

Yağmur yağmadan ıslanmaya başlamışsın. Panik ve korku hastalıkların temelidir unutma.

Sakin ol. Önce her cinsel organ siğili kanser yapmaz. Senin hastalığının tanısının konması lazım. Hemen kadın hastalıkları uzmanına git.

Genellikle Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri, rahim ağzında kansersi değişikliklere, rahim ağzı, penis ve makat kanserlerine neden olabilir.

Bazı HPV tipleri ise kanser riski taşımaz. HPV aşısı da yaptırabilirsin.



MESELE KALSİYUM DEĞİL

Menopoza doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz? Kemik gibi gıdalar yesek kemik güçlenir mi?

Bütün mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz.

Ayrıca sütün adı çıkmış. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye, ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yine de süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde 1000 miligram kalsiyum alması gerekir.



DÜZENLİ BALIK TÜKET

2,5 yıldır romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Nasıl beslenmeliyim?

Tabii ki tuzsuz ye. Kortizon kullanılan durumlarda iştah açılır. Kan şekeri dengesi değişir.

Beden tuz ve suyu hapseder.

Mide koruyucu ilaçları kullanman gerekebilir. Kortizon ve ağrı kesiciler mide yemek borusu ve bağırsakları zedeler. Ayrıca düzenli balık tüket. Çilek ve orman meyvesi diye bilinen meyveleri sofranda bulundur. Yeşil ve yapraklı sebzeler, turpgiller koruyucu özellikler taşır. Ceviz, badem ve fındık tüketebilirsin.