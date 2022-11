Destek gerek

Eşim ilişkiye girecekken korkuyor. Panikliyor. Kapanıyor. Kendini kasıyor. Vazgeçiyoruz. Niye benden korkuyor. Ne yapmam lazım?

TIPTA vajinismus dediğimiz durumla uyumlu bir sorun. Bu durum çiftlerin birleşmesi sırasında bilinçdışı gerçekleşir. Nerdeyse her 10 evlilikten birinde rastlanacak kadar sık karşılaşıyoruz. Vajinismus kendini birliktelik sırasında panik atak benzeri bir durum ile gösterebilir.

Çiftlerde cinsel isteksizlik de görülebilir. Kadın hastalıkları uzmanının desteği gerekebilir.



BABANA ANLAT

Hocam babam uzun süredir alkol kullanıyor. Bırakmıyor. Alkol alanlarda hangi hastalıklar görülür?

HER beden dünyada tektir. Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez.

Alkol karaciğerin çalışmasını bozar.

Sigara gibi nedenler karaciğer yetersizliğine kapı açar. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir. Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Babana anlat.

Hatta anlatma alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul. Babanla konuştur.

Göstermek söylemekten iyidir.



AĞRILARINI AZALTIR

32 yaşındayım. Evliyim. 4 ve 9 yaşında iki çocuğum var. Her tarafım sık sık ağrıyor. Baktık romatizma yokmuş. O zaman neden her tarafım ağrıyor. Kaygılı bir yapım var. Ozon tedavisi iyi gelir mi?

ROMATİZMA dışı ağrı ya neden olan hastalıklar araştırılmalı.

Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir. Bize başvuran hastalarımızda aromaterapi, mezoterapi uygulamaları ile bu hastalığın rahatlamasını sağlıyoruz.