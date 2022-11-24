Aktifim ama...

63 yaşındayım. Cinsel hayatım aktif. Ancak eşimde durum aynı değil. İlişkiden kaçıyor. Doktordan utanıyorum. Ne tavsiye edersiniz?

DOKTORA söylemeye çekinme.

Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. İleri yaş hanımlar, bu muayenelerini önemsemezler. O yüzden önce eşinle sıkıntılarını paylaş.

Sorunlarını dinle ki mutluluğa ulaşın.



AŞK OLSUN ŞEKER!

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca kendini takip etmelisin. Farklılık görürsen Üroloji ile görüş. Eşin de Kadın Doğum Uzmanı'na danışsın.



BÖBREKLERE BAKTIR

63 yaşındayım. Dört aydır sertleşme sorunum var. Gittiğim doktor gece sertleşme testinden bahsetti. Nedir bu? Yaptırayım mı?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır.

Uykuda bunlar ortadan kalkar.

Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, testosteron, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven!