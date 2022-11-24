Vav TV İzle
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 24 Kasım 2022, Perşembe

Aktifim ama...

63 yaşındayım. Cinsel hayatım aktif. Ancak eşimde durum aynı değil. İlişkiden kaçıyor. Doktordan utanıyorum. Ne tavsiye edersiniz?
DOKTORA söylemeye çekinme.
Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. İleri yaş hanımlar, bu muayenelerini önemsemezler. O yüzden önce eşinle sıkıntılarını paylaş.
Sorunlarını dinle ki mutluluğa ulaşın.

AŞK OLSUN ŞEKER!
Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?
ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca kendini takip etmelisin. Farklılık görürsen Üroloji ile görüş. Eşin de Kadın Doğum Uzmanı'na danışsın.

BÖBREKLERE BAKTIR
63 yaşındayım. Dört aydır sertleşme sorunum var. Gittiğim doktor gece sertleşme testinden bahsetti. Nedir bu? Yaptırayım mı?
SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır.
Uykuda bunlar ortadan kalkar.
Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, testosteron, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Aktifim ama...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA